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世衛列KP.2為監測中變異株 台疾管署：藥物快篩仍有效

中央社台北7日電
世界衛生組織3日將COVID-19變異株KP.2列監測中變異株。美聯社
世界衛生組織3日將COVID-19變異株KP.2列監測中變異株。美聯社

世界衛生組織3日將COVID-19變異株KP.2列監測中變異株。台灣疾管署今天說明，其傳播力為JN.1的1.2倍，致病力略低，快篩、藥物及XBB疫苗也仍對其有效，整體對疫情影響待觀察。

世界衛生組織（WHO）於5月3日將「KP.2」列為監測中變異株（variant under monitoring，又稱FLiRT變異株）。

衛生福利部疾管署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上指出，KP.2變異株為Omicron JN.1的子代變異株，具數個點位突變，目前占全球COVID-19病毒約11.4%，國內監測境外移入情況，占比也是大約10%，對整體疫情影響仍需持續評估。

曾淑慧說明，目前研究顯示KP.2的傳播力約JN.1的1.2倍，具成為主流變異株潛力，但致病力相對較低；且現有資料顯示，現有快篩與PCR等檢測工具仍可偵測到病毒，接種XBB.1.5疫苗也仍能產生辨識JN.1系列變異株之抗體；現有已核准藥物（PAXLOVID）仍持續有效。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情4月30日至5月6日新增229例COVID-19本土確定病例（併發症），較前週上升；另新增31例死亡病例，較前週新增15例上升。

郭宏偉說明，監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1（占95%以上）為主，其次為BA.2.86。至於KP.2，國內境外移入個案最早於3月底檢出，目前累計6件；本土個案最早4月初檢出，目前累計4件，持續監測變異株流行趨勢。

新增COVID-19死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青說明，其中1例較年輕的是北部30多歲男性，是機構住民，且有癲癇、貧血病史，未接種過XBB疫苗；4月底發燒、嘔吐症狀，發病2天到急診就醫，已經有心跳過快、血壓血氧偏低情況，COVID-19快篩陽性，但因呼吸衰竭較嚴重，就醫當天就不幸過世。

疫情 疫苗 檢測

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