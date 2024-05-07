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徐巧芯案延燒黃呂錦茹 藍北市黨部：勿政治操作

中央社台北7日電
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。本報系資料照
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。本報系資料照

台灣媒體人溫朗東指出，立委徐巧芯與達永建設關係匪淺，且徐巧芯案和京華城案為同一案，和黃呂錦茹是一家人。國民黨台北市黨部今晚發聲明說，盼勿刻意無端挑起政治操作。

溫朗東近日指出，國民黨立委徐巧芯和建商達永建設關係匪淺，藉由推動南松山地區的都更計畫，讓此建商的都更案銷售更順利。

他今天又在臉書發文公布重量級震撼彈，「原來，京華城案跟徐巧芯案，是同一個案子」，稱自己接獲線報，徐巧芯家正在都更進行式，房價準備一飛沖天，而推動都更的就是支持徐巧芯的張姓里長。

他指出，張姓里長在里民群組中鼓勵居民填寫都更意願書，並大力推薦合作廠商「中華工程」。京華城案的威京集團主席沈慶京就是前中華工程公司董事長。

溫朗東說，徐巧芯一邊當達永公主，另一個身分則是京華城大法師。文末還來首打油詩「達永公主京華城、黃呂錦茹一家人，昔日1坪早餐店，都更容獎人上人」。

對此，國民黨台北市黨部今晚發布聲明稿，市黨部主委黃呂錦茹表示，其夫黃秀莊的建築師事務所是達永建設合作對象之一，和徐巧芯購屋及選舉無關。

黃呂錦茹說，2024立委選舉產出黨提名候選人，市黨部初選提名辦法是依照黨中央規範且全國一致，公平、公正、公開進行初選，請綠營側翼勿刻意無端挑起政治操作。

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