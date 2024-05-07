開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬
前立委余天的女婿陳鑒上周驚爆擔任車手頭遭逮，並被起出200萬元(新台幣，約合6.2萬美元)現金，陳鑒當時掏出余天助理名片表示：「我不是詐騙集團，是公司主管派我來收錢，你們抓錯人了！」但警方在手機內發現與車手聯繫的對話內容，認定他就是負責收錢的收水手。據了解陳鑒收款可抽2%佣金，粗估不法獲利近百萬，詢後遭收押禁見。
海山警方上月（4月）30日偵辦詐騙案，請被害人佯裝配合與詐團相約面交取款，警方著便衣到場埋伏當場逮捕前來取款的車手。警方詢問車手鎖定上游位置，隨後前往板橋捷運站連通道，將等待車手前來交款的收水手陳鑒逮捕，並在他身上搜出2百萬元現金。陳鑒當時還掏出余天助理名片表示，「我不是詐騙集團，是公司主管派我來收錢，你們抓錯人了！」還辯稱「我只是投資虛幣，沒犯法。」
據了解，陳鑒因每月支出龐大入不敷出，竟鋌而走險加入詐騙集團擔任車手頭，負責向第一線取款車手收取贓款，接著再將贓款購買虛擬幣洗錢，犯案至今收取的贓款總額超過千萬，而陳鑒每收取100萬元（約合3.1萬美元）即可抽取2%佣金，粗估獲利金額將近百萬元。檢警偵訊時發現該詐團還有多名幹部在逃，且陳鑒是擔任第二層車手頭涉案程度重大，詢後依詐欺及洗錢罪嫌送辦，並以有串滅證之虞向法院聲押禁見獲准。
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