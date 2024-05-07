福建海警再至金門海域 中國軍媒：保護金門輸水管線

中國海警船6日再度到金門執法巡查。（圖／截自「中國軍號」微博）

中國福建海警6日再度前往金門海域進行執法巡查，最近距離不足4海浬，中國官媒報導指出，除了要關注海上狀況，還要保護輸水管道等海底設施不受破壞。這是大陸官媒首度將保護輸水管線納入執法巡查的範圍中。

據解放軍 新聞傳播中心官方微博「中國軍號」7日晚間消息，指福建海警「山洲艦」（隸屬廈門海警局）6日在金門附近海域「依法開展常態執法巡查」，報導影片顯示，海警船附近有一艘台方海巡艦艇，但較為模糊無法辨別艦艇型號。

報導在影片中指出，當前位於北碇島附近，座標東經118度32分，北緯24度25分，距離大金門島是不足四海浬，該艦船要一路航行途經浯嶼、料羅頭、料羅灣、大帽山等地抵達廈門港。

報導中特別指出，為了解決金門島上的用水緊缺問題，泉州和金門島建設了跨海輸水管道，為金門島上的十幾萬居民提供了生活用水。「在執法巡查期間，我們的海警不僅要時刻關注海面上的情況，還要保護這些海底設施不受破壞」。

報導還提到金廈小三通，海警局人員表示，每天進出廈門港內的船有1000多艘，既有貨輪工程船，還有小三通客輪等等，通航密度較大，在海況不好、夜間航行等情況下，會對過往船隻進行安全提醒。

另一位海警局人員強調，在開展海上常態化執法巡查行動期間，「我們也擔負著實施海上救助，化解海上矛盾糾紛，處理海上警情等任務，我們會第一時間為兩岸人民提供服務和說明，及時妥善處置海上各類突發情況」。