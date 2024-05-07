提告徐巧芯洩密 台外交部：違法事實明確

台外交部條法司副司長許柏逸（中）等人赴台北地檢署告發徐巧芯，涉犯涉犯刑法第132條第1項。（記者房荷庭／攝影）

針對國民黨 立委徐巧芯日前拿出文件指控台灣與捷克合作援助烏克蘭 的計畫有弊，可能涉嫌洩密，台外交部7日向徐巧芯提告。外交部表示，徐巧芯違法洩密事實明確，外交部不會縱容洩密以致危害對外關係的不法行為。

台外交部今舉行例行記者會。媒體提問說，徐巧芯指稱外交部已公布密件主要內容，「已經洩漏的祕密不是祕密」。外交部發言人劉永健表示，這是心虛卸責的說法，徐巧芯違法洩密事實明確，外交部已在今日上午向台北地檢署告發。他指出，洩密是屬於刑法上公訴罪，事實就交由檢調單位釐清認定，並強調外交部不會縱容洩密以致危害對外關係的不法行為。

至於徐巧芯表示，外交部日前罵她造謠，現在卻提告她洩密，代表她說的是真的。劉永健說，這是徐巧芯的詭辯，徐是洩密在先，這是違法；第二，徐因立委身分而接觸外交密件公文內容，並據此揣測妄議他國內政，損及兩國未來互信與合作，這是破壞台灣對外關係；第三，徐委員一再穿鑿附會、含沙射影的作法，也不符做人道德標準，相信大眾對此自有公評。

劉永健說，外交部在合作備忘錄簽署後，依據「條約締結法」規定行文立法院備查，徐巧芯還稱外交部想掩蓋事情，這就是抹黑。外交部依法行文立法院，但徐巧芯卻將密件對外洩密，這是違法。