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提告徐巧芯洩密 台外交部：違法事實明確

記者陳熙文／台北即時報導
台外交部條法司副司長許柏逸（中）等人赴台北地檢署告發徐巧芯，涉犯涉犯刑法第132條第1項。（記者房荷庭／攝影）
台外交部條法司副司長許柏逸（中）等人赴台北地檢署告發徐巧芯，涉犯涉犯刑法第132條第1項。（記者房荷庭／攝影）

針對國民黨立委徐巧芯日前拿出文件指控台灣與捷克合作援助烏克蘭的計畫有弊，可能涉嫌洩密，台外交部7日向徐巧芯提告。外交部表示，徐巧芯違法洩密事實明確，外交部不會縱容洩密以致危害對外關係的不法行為。

台外交部今舉行例行記者會。媒體提問說，徐巧芯指稱外交部已公布密件主要內容，「已經洩漏的祕密不是祕密」。外交部發言人劉永健表示，這是心虛卸責的說法，徐巧芯違法洩密事實明確，外交部已在今日上午向台北地檢署告發。他指出，洩密是屬於刑法上公訴罪，事實就交由檢調單位釐清認定，並強調外交部不會縱容洩密以致危害對外關係的不法行為。

至於徐巧芯表示，外交部日前罵她造謠，現在卻提告她洩密，代表她說的是真的。劉永健說，這是徐巧芯的詭辯，徐是洩密在先，這是違法；第二，徐因立委身分而接觸外交密件公文內容，並據此揣測妄議他國內政，損及兩國未來互信與合作，這是破壞台灣對外關係；第三，徐委員一再穿鑿附會、含沙射影的作法，也不符做人道德標準，相信大眾對此自有公評。

劉永健說，外交部在合作備忘錄簽署後，依據「條約締結法」規定行文立法院備查，徐巧芯還稱外交部想掩蓋事情，這就是抹黑。外交部依法行文立法院，但徐巧芯卻將密件對外洩密，這是違法。

國民黨 烏克蘭

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