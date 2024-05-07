柯文哲妻陳佩琪未屆齡宣布退休 自嘲「做不下去自己滾蛋」

民眾黨主席柯文哲(前右)的妻子陳佩琪(前左)在臉書發文指出，自己正著手辦理醫院退休手續。圖／取自陳佩琪臉書

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，任職台北市立醫院和平婦幼院區擔任小兒科主任暨專任主治醫師，今在臉書 發文指出，自己正辦理醫院退休 手續，9月底從聯醫提早退休。她說，會決定提早離開，不是什麼人生規畫，就只是個人的醫療專業和行政能力現在已不符合北市衛生局要求。

陳佩琪強調，她的專業領域還是很competent（勝任的），很符合聯醫的要求，衛生局要求的能力不足只好先行走人，目前手續都核准且進行中，就等預訂的退休日子來臨。她說，已經努力做到衛生局的期待了，「現在做不下去只好自己滾蛋」。

她說，雖然自己決定離去，但還有許多同仁尚在掙扎中，還是要為同仁請命，「官員很優秀才能當官這我知道」，但也請要給基層工作人員一絲絲的尊重。

陳佩琪臉書全文：

很久沒在臉書跟大家聊了， 最近有些課要上，也著手辦理醫院退休手續， 我確定要在九月底從聯醫提早退休了。

我還沒屆齡，從前人家問我什麼時候退休，我都說還早哩，如今會決定提早離開，不是什麼人生規劃，就只是個人的醫療專業和行政能力現在已不符合北市衛生局的要求(我要強調我的專業領域還是很competent的，很符合聯醫的要求)，衛生局要求的能力不足只好先行走人，目前手續都核准且進行中，就等預訂的退休日子來臨。

想提早告知長期在我這裡追蹤的老病人們，特別是有神經系統疾患的小小病人和已經長大成人的大朋友們，千萬別忘了要繼續追蹤和服藥。

我在聯醫服務36年，現職是院區底下院外門診部的一個小主任，門診的編制只有醫師一名(中正門診部目前就是我)，護理師都還是報備支援來的，門診部類似診所， 就一名醫師編制，沒有藥局，沒有醫檢部門，以前主要是幼童施打疫苗 和看病為主，也可兼看大人一些尋常疾病和施打大人疫苗，因為小兒科醫師熟悉疫苗，所以很多行政區的院外門診部的主任都是小兒科醫師在擔任，這幾年施打甚多的新冠疫苗、 流感、 肺鏈等等，我們也擔負起了很多北市的公衛任務。

最近衛生局要求院外門診部做成人健檢、老人健檢、代謝症候群、BC肝檢測、口腔癌篩檢和失智症評估，身為門診部唯一的一位成員，為了要取得做這些業務的資格，凡規定該上的課我都去上了，該拿的證照我也都拿到了，但臨床上還是極為窒礙難行，像門診部無放射線儀器， 無法做成人X光片、骨密度、髖關節和腹部超音波，所以只能選擇最簡單可用portable超音波的套餐，並拜託院區人員前來支援，至於抽血、驗尿，因無醫檢師，要執行這些，就要院方派醫檢師前來幫忙抽血收集檢體，再把檢體帶回院區處理 ，做心智評估，也要醫院派出心理師支援，檢查結果電腦要上傳資料，就要請院方資訊室支援，說實在的，現在每家醫院都人力吃緊， 勞師動眾到處拜託人家，實在不好意思。

大家或許會想換個其他專科的醫師是否就能解決，其實每個醫師都只專精這些業務的一小部分， 上述業務若要在院外門診部完成， 至少要數名醫師和技術人員的編制，並買昂貴儀器，還要找空間擺放，只是母院都人力、財務吃緊， 哪有可能再讓人員去院外門診部掛職缺？

有人建議我若要符合衛生局的業績要求，就要在院外門診部開單，然後再叫病人持單子回院區抽血、做超音波和X光，大家一定覺得很奇怪，為何我在院外幫病人開單，然後要病人拿單子跑回院區檢查？我移動到院區不就好了，後來才知道說要在院外門診部開單才算是我們的業績，因為我們年終會被衛生局要求達到一定的業績指標，但以一個只有一名醫師的院外門診部陣容，哪能做到像綜合醫院一樣的業務，所以要施展「騙術」，拐誘病人來院外門診部開單，然後來拿單子回醫院檢查，我真的很想問，病人為什麼要讓我這樣耍？

不久的將來，也不知是為了什麼原因，婦幼和和平兩院要分家，院外門診部的歸屬未明，前途未卜之下，人家願意前來支援的幸福不見得會一直有下去，想想實在不如歸去。

衛生局要在院外門診部要執行這些業務也不是不行，但理應行文各門診部的母院請務必派人支援，而不是找院外門診部主任，要我們主任一人去想辦法，人家院區主任都跟院外門診部的主任是平行地位，老是要拜託人家，一人門診部到底能撐多久？

我情況算好的，有院長和副座大力支援，記得有次上口腔癌篩檢的課，遇到某位院外門診部的主任，她說院區要她們門診部自己想辦法抽血，自己做超音波，因為院區抽不出人手來支援，我真為她擔心，不知道她的問題解決了沒已？

現在打疫苗的人不多，十多位，有時只是個位數，最多時約二十多個，若遇到小孩國外生，沒健保卡、也沒疫苗紀錄， 查詢作業時間就要拖很久，有些人不耐久候，所以護理師和櫃檯不時挨告，也曾遇到體制外時間前來掛號的，一旦撲空，就投訴衛生局，衛生局就要我們延診半小時，且告知我們最好自動再留久一點，離開前還要到四周探頭探腦一番，看看附近還有沒人要掛號，其實所有規定的體制內時間，總有人趕不上，我三點半衝銀行辦事，時間到了， 銀行拉下鐵門，我再怎麼大呼小叫也沒人理我啊？！我從沒想到當醫護這一行是如此沒尊嚴的被對待著。

最近被要求的學習口腔癌篩檢，按過往規定只有牙科和ENT醫師有資格做，我們既被要求要做，我也去上課了，考試也及格了，也取得資格了， 但覺得自己操作口鏡的技術和診斷病變的經驗， 真的比牙科、ENT的住院醫師還不如，加上台北市嚼檳榔人口不多，除嚼檳榔這條件外，還規定 30歲以上每兩年可篩一次，滿街的牙科和ENT診所，真的有需要我們這種對口鏡極陌生的新手來做這個？

我已經努力做到衛生局的期待了，現在做不下去只好自己滾蛋，但還有許多同仁尚在掙扎中，雖然自己決定離去，但還是要為同仁請命，官員很優秀才能當官這我知道，但也請要給基層工作人員一絲絲的尊重。

最後感謝和平許院長和施副院長和各科前來支援我們門診部的同事們，感謝您們在我長達36年醫師生涯且生涯最難熬的時刻給我最大的幫助，感激也感恩，此生永銘不忘，謝謝您們。