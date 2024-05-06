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查北士科案 台北市議會要約詢柯文哲、黃珊珊

台灣新聞組╱台北電
京華廣場(後方吊車處)毗鄰國定古蹟台北機廠，現正在興建中。(記者胡經周／攝影)
京華廣場(後方吊車處)毗鄰國定古蹟台北機廠，現正在興建中。(記者胡經周／攝影)

北市議會成立調查專案小組，分別調查北投士林科技園區地上權、京華城容積案，昨天(6)首度開會。其中北士科專案小組待14日開會後，將約詢前市長柯文哲、前副市長黃珊珊等人；京華城調查小組則擔心調閱資料外流，要求要有浮水印及編號。市長蔣萬安表示，尊重議會調查職權，希望盡快釐清事實，讓真相水落石出。

「北士科T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」召集人為國民黨議員張斯綱，針對調查範圍及約詢對象，張說，從柯文哲、黃珊珊、前副秘書長林育鴻及產發局科長、基層承辦人等，還有金仁寶、新光人壽等當初市府訪談的14家潛在投資商，都應列為約詢對象。

張斯綱說，廠商若願配合說明，將不開放，以錄音錄影為主，若廠商不願意或不克前來，也沒有公權力、強制力，也許可以書面意見替代；至於當時的市府決策、工作人員，則比照會議採開放，同時公開直播。

張斯綱說，小組任務是檢視過程中有無疏失或違法，並非要政治清算；議員詹為元說，案情疑慮可透過專案小組調資料檢視。議員黃瀞瑩說，專案小組就是要呈現事實，別用有色眼光看待。

此外，民進黨議員昨批評前市長柯文哲在市長室會議沒錄音、錄影，酸柯公開透明破功。柯市府時期的秘書長、現任市府參議陳志銘說，錄音、錄影非唯一關鍵；民眾黨議員則呼籲，標準應一致避免無限上綱。

議員簡舒培指出，柯文哲面對北士科案不斷強調公開會議紀錄、錄音就會水落石出，實情是除與北士科地上權潛在投資者訪談沒錄音錄影，就連2021年3月3日市長室會議核准北士科三基地分開招標、權利金底價下修、T17和T18採價格決標的簽呈中，市府也沒錄音。她質疑「難道市長跟公務員也沒義務參加會議嗎？」嗆柯公開透明又破功、作賊心虛。

柯文哲 投資 國民黨

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