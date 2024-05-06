減碳排 童子賢促台灣採芬蘭OL3核電

和碩董事長童子賢（圖）表示，如果讓核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，台灣平均電價會下滑約30%。(本報資料照片)

電子代工大廠和碩董事長童子賢表示，如果不靠核電協助減少碳排，不僅台灣，全球都無法在2050年達到淨零碳排；他建議讓核二、核三廠延役，核一、核四廠剷平引進芬蘭OL3（奧爾基洛托核電廠3號機）新型核電廠，核能發電占比可來到30%至32%，屆時平均電價會下滑約30%。

童子賢表示，綠能 可繼續建設，直到占發電至少20%。若OL3技術加上綠能，台灣的不排碳發電比重可以從現在的16%，提升到50%。

和碩董事長童子賢表示，如果讓核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠（圖），台灣平均電價會下滑約30%。(路透)

童子賢5日接受財信傳媒董事長謝金河專訪，拋出核電議題。童子賢是民進黨智庫新境界基金會副董事長，準經濟部長郭智輝也是基金會董事，童在選前就多次主張核電延役，準總統賴清德 選後邀請童接任行政院長未果，如今童再度倡議核電議題，是否意味賴政府在核能議題不再鐵板一塊？政壇與產業界關注。

經濟部能源署回應，核電廠延役與否要看國會的決定，但就算引進OL3，加上核二、三延役，以現在每年用電量2800億度、每年2%的成長速度來看，核電占比也到不了3成。此外，OL3反應爐1座至少要120億美元，加上核後端、燃料費用等，發電成本接近3元，與燃氣發電相差不大，電價會否降3成，可能沒那麼樂觀。

清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏指出，不管是核一或核四廠，剷平可能要耗時10年，可以在現有廠址增加新的機組，核四廠甚至有6部機組的容納空間。中央大學管理講座教授梁啟源則說，仍在運作的核二、三廠要延役完全沒問題，甚至已經停役的核一廠只要設立室外的乾式貯存，重新啟用也可行。

童子賢表示，全球每年用掉的煤炭發電現在仍占逾30%，排放的煙恐怕帶來數千萬人非常嚴重的肺病或肺癌致死，因為是慢性的，所以大家沒有警覺。

此外，童子賢也呼籲，「不要認為綠能本身是無害的，我們是先享受後付款」，30年後玻璃纖維材質的風力發電扇葉廢棄損壞後，要掩埋在哪裡？童子賢說，再生能源要超越核電，靠的是古老的水力發電，未來包含台灣的水力發電會因水庫淤積變少，台灣水力發電只有2.2%，是先天條件不足；且台灣沒有像澳洲 、新疆、甘肅等廣大場域可設置太陽能、風電設施。