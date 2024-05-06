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喝酒臉紅是「基因缺陷」近半台灣人無這種酶 罹癌風險增

記者鄒尚謙／台北即時報導
示意圖。(取自123RF)
示意圖。(取自123RF)

你喝酒臉會紅嗎？恐怕是基因缺陷。台灣衛福部心健司今表示，台灣人因基因特性，有49%民眾缺乏「乙醛去氫酶（ALDH2）」，導致無法有效代謝酒精，增加致癌風險。台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏表示，基因缺乏乙醛去氫酶會讓酒精中的一級致癌物「乙醛」無法順利代謝，增加罹癌風險。

根據調查，台灣人因基因特性，有49%民眾缺乏「乙醛去氫酶」，導致無法有效代謝酒精，只要一喝酒就暴露在致癌風險下。而國際癌症研究機構資料也顯示，酒精與「食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌和乳腺癌」等7種癌症有關。

台灣戒酒暨酒癮防治中心主任、馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱表示，「多數酗酒者不知道該如何不喝。」酗酒的原因很多元，而喝酒只是一項結果，很多人睡不好喝、心情不好喝，但開心也想喝，只要想要喝就會喝酒。至於戒酒需要多久才能夠成功？方俊凱指出，戒酒治療通常2至3個月後會初步成功，而長期安定則需要到1年的追蹤，不少戒酒成功者長達10年都滴酒不沾，會直接和親朋好友表明自己不喝酒了，即使喝也都是少量飲用。

「喝酒會臉紅代表不適合飲酒。」史丹福大學醫學院資深研究員陳哲宏指出，民眾對於喝酒有許多迷思，甚至認為喝酒臉紅表示酒精被代謝掉、肝功能良好，可以多喝酒沒關係，但喝酒臉紅其實是缺乏代謝基因「乙醛去氫酶」，導致肝臟無法正常將乙醛代謝成無毒的乙酸，導致的微血管擴張，且「乙醛」是一級致癌物。

衛福部心健司長陳亮妤指出，酒精會導致包含消化道所有癌症、女性乳癌等共7種癌症；且飲酒增3.6倍憂鬱症風險、自殺率增6至10倍。

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