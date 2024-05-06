吳釗燮親上火線批徐巧芯洩密 揚言這兩天就會提告

台外交部長吳釗燮。(本報系資料照)

國民黨 立委徐巧芯昨拿出文件指控台灣與捷克合作援助烏克蘭 的計畫有弊，台外交部長吳釗燮今親上火線接受廣播電台節目專訪，批評徐巧芯踩到四底線，強調外交部正在準備採取法律行動，這兩天準備好就會去地檢署提告。

針對徐巧芯指控「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，是台捷雙方簽訂密約，並影射圖利「捷克衛生科技院」（CHTI）、間接介入捷克當地政黨政治等，不但台外交部今舉行記者會反擊，吳釗燮也上廣播節目接受訪問表示，外交部現在有準備採取法律的行動，準備吿她違反外洩公務機密。

吳釗燮說，外交部有一些機密事務，像是與其他國家做協商，或簽訂一些協議，這些都需要跟立法院報備，但仍被列為機密文件，不能拿來公開，但徐巧芯竟公開這些機密文件，已違反法律的規定，外交部準備這兩天準備好，就去地檢署提告。

吳釗燮表示，徐巧芯這次踩到了很多底線，頭一個是違反道德底線，認為徐巧芯沒有確切的證據就指控外交部跟其他國家的NGO有不法的連結，甚至指控外交部支持特定捷克的政治人物，完全是打聽，或是臆測的。

他進一步說，徐巧芯還踩到了外交底線，認為台灣的外交已經很難做了，有少數國家像是捷克、立陶宛 等國願意挺我們，並協助台灣透過第三方去安置烏克蘭的難民、協助重建工作，但這些經年累月建立的關係，卻被徐巧芯的指控，摧殘到台捷雙邊的關係。

吳釗燮說，徐巧芯也踩到自由民主的底線，污衊台灣協助烏克蘭的努力，恐怕會引起其他國家的側目；而她也踩到法律的底線，外交部這一兩天就會準備提告。