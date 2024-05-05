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國民黨晚宴邀俄遭歐美代表抵制 朱立倫：會妥適處理

中央社台北5日電
傳國民黨辦晚宴邀俄羅斯外交官，引發歐美駐台代表抵制。國民黨主席朱立倫表示，最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重。(中央社)
傳國民黨辦晚宴邀俄羅斯外交官，引發歐美駐台代表抵制。國民黨主席朱立倫表示，最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重。(中央社)

國民黨辦晚宴邀俄羅斯外交官，引發歐美駐台代表抵制。國民黨主席朱立倫今天表示，最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重。國民黨堅持民主自由，站在民主陣營的一份子，會妥適處理。

此外，有關藍白立委將於16日前往太平島考察，但海軍出身的國民黨立委陳永康未報名，引發討論。朱立倫表示，立委到各地考察都表示尊重，太平島的地址是高雄市旗津區，是中華民國的領土，任何立委有意願實地考察都是應該的，不像民進黨有這麼大的忌諱。

媒體報導指出，國民黨日前舉辦外交晚宴，廣邀各國駐台人員參加，卻因為邀請俄羅斯駐台外交人員，引發歐美駐台代表串連抵制，最後國民黨被迫取消對俄羅斯外交官的邀請。

國民黨主席朱立倫今天上午前往台北華山文創園區，出席2024歐洲節活動，對於國民黨邀請俄羅斯駐台外交官引發歐美代表反感，朱立倫在會前受訪表示，國民黨跟所有駐台辦事處、代表處或大使館，都保持長期密切的聯繫，每個月都有活動邀請大家餐敘。

朱立倫指出，國民黨過去是執政黨，現在是負責任的在野黨，會做好外交工作。最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重，畢竟國民黨堅持民主自由，站在民主陣營的一份子，國民黨中常會也一致通過支持烏克蘭，國民黨尊重也會妥適處理。

朱立倫表示，國民黨長期與歐盟保持友善關係，與各國代表都是好朋友，也持續進行交誼活動。

國民黨 俄羅斯 歐盟

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