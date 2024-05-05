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台灣捷克簽訂援烏專案 徐巧芯質疑恐介入他國內政

中央社台北5日電
國民黨立委徐巧芯。(本報系資料照)
國民黨立委徐巧芯。(本報系資料照)

國民黨立委徐巧芯今天表示，台灣與捷克簽訂1000萬美元的協助烏克蘭專案，指定捷克衛生科技院執行計畫，但該會主持人與捷克政商關係密切，恐讓台灣援烏款項間接介入捷克內政，台灣外交部必須對外說明清楚。

國民黨立委徐巧芯指稱，外交部援烏克蘭的經手人疑是在當地國政治金主。台外交部4日嚴正澄清，台灣與理念相近國家對烏克蘭人道援助均公開透明，嚴厲譴責此說法全屬空穴來風、憑空想像，抹黑外交人員努力，打擊台灣國際形象。

徐巧芯今天在臉書指出，台灣與捷克簽了一筆協助烏克蘭的專案，名稱是「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，花費高達1000萬美元，且指定捷克衛生科技院（CHTI）執行計畫；其中300至400萬要採購台灣醫材，質疑到時候哪些廠商能夠得標吃到肥肉，不是一樣是政府決定嗎。

徐巧芯表示，捷克衛生科技院的主持人去年3月訪台，當年12月就拿到這麼大筆的專案，有沒有覺得很熟悉，就好像當時美國參議員來台後，就砸千億買波音飛機如出一徹。

徐巧芯指出，捷克衛生科技院的主持人是捷克當地的醫材供應商，生意做得很大，而且與在地國會議員的政商關係非常密切。外交部簽訂了這樣的密約，難道不是間接的介入了捷克的在地政黨政治。

對此，台灣外交部透過新聞稿表示，備忘錄簽署後依規定行文立法院備查，依法辦理；徐巧芯憑空捏造影射圖利私部門，推理邏輯的荒謬令人匪夷所思。

徐巧芯今天下午受訪指出，她質疑的不是不能透過第三方國家給烏克蘭，而是給一間在捷克有很好政商關係的醫材公司，讓個人和公司能賺更多利益，並轉成給捷克國會議員的政治獻金，間接變成介入捷克的內政。

徐巧芯表示，如果只是單純透過他國，例如疫情期間捐口罩、物資等模式很好，捐物資或金錢透過捷克給烏克蘭，她也覺得與有榮焉，對國際社會有幫助。

徐巧芯指出，最重要的還是公開透明，政府一直說公開透明，但簽訂MOU時都未對外說明，而且列為密件，要到2033年年底才解密，若外交部認為都是公開透明，就請解密。且採購台灣醫材是公開招標還是限制性招標，因為是密件沒人知道，是否跟政府關係良好才能參與，外交部也必須說明。

烏克蘭 國民黨 疫情

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