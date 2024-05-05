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台美談判 台方爭取鳳梨、加工肉品輸美

記者黃婉婷／台北即時報導
台經貿辦舉行記者會，總談判代表鄧振中（右）、副談判代表楊珍妮（左）出席。記者黃婉婷／攝影
台經貿辦舉行記者會，總談判代表鄧振中（右）、副談判代表楊珍妮（左）出席。記者黃婉婷／攝影

台美21世紀貿易倡議二階實體談判會今落幕，台方積極爭取農產品出口，行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中今稱，希望美方盡快核准台灣輸美的加工肉品，如肉鬆、香腸等，以及鳳梨、芒果等農產品，為中國經濟脅迫解套。針對美國貿易障礙報告中提及美豬、美牛議題，此次是否有觸及？他說，因台灣新舊政府正在交接，應避免討論政治敏感性問題。

此次談判聚焦農業、勞工及環境議題。農業部份，鄧振中說明，台美雙方立場一致，盼透過科學、風險管理、公開透明法規促進農產品貿易。

鄧振中指出，過程中也不斷希望美方趕快核准台灣輸美的加工肉品，包含香腸、肉鬆，因僑民很喜歡。出於分散市場考量，也希望出口台灣的鳳梨、芒果等農產品，台方現已向美國提出申請，希望加速核准程序。

鄧振中續指，全世界都面臨農產品外銷申請耗時許久，所需資料很龐大，像是芭樂在美國很受歡迎，但申請到許可前後就花了10年，不希望這些情形發生在鳳梨和芒果身上，因這兩項商品受到中國經濟脅迫，急迫地尋找新的市場，現於日本、新加坡澳洲、紐西蘭等逐步打開，但在查資料後，認為美國也有相當進口量，希望可以盡快輸美。

至於美方是否有正面回應，鄧振中則說，台方從總統、行政院長都非常關係此議題，儘管美方無法確定何時能批准，但至少清楚收到這個訊息，台方將不斷催促，盼早日有結果。

媒體問及，美方是否有爭取農畜產品出口輸台？鄧振中表示，有關美國貿易障礙報告所指（豬肉應放寬萊劑標準、牛肉該放寬因狂牛症而被限制的部位），但台方表達，因台灣新舊政府正在交接，應避免討論政治敏感問題，因此未觸及。

至於美方是否會以放寬萊劑標準作為台灣水果出口的交換條件。鄧振中強調，他不曉得美方會如何處理，但台灣鳳梨、芒果是健康的，不會傷害美國人民，至於萊克多巴胺標準要怎麼訂，美方必須說服台灣專家、提出多少科學證據，因政府相當重視國民健康維護，台方盼水果出口，同時也要維護國民健康。

新加坡 澳洲 勞工

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