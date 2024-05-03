我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

房屋交易過程中 買方仲介有哪些義務？

「賽局理論」前台大名師巫和懋病逝 出走大陸曾掀熱議

記者應翠梅/台北即時報導
前台灣大學名師巫和懋，今日凌晨因病離世。圖/本報資料照片
前台灣大學名師巫和懋，今日凌晨因病離世。圖/本報資料照片

以鑽研「賽局理論」著稱的前台灣大學名師巫和懋，今日凌晨因病離世，享年72歲。

巫和懋是台大經濟系畢業，史丹福大學經濟碩士及博士，師從1972年諾貝爾經濟學獎得主亞羅（Kenneth Arrow）。巫和懋取得博士學位之後，曾在美國杜蘭大學任教十年，拿到永久教授職之後，到史丹福大學客座教授兩年，之後在台灣大學、北京大學等多所兩岸著名大學任教，主要學術研究範圍包括宏觀經濟學、金融經濟學、中國經濟、資訊經濟學和賽局理論，為兩岸知名的經濟學者。他在台灣大學管理學院任教時，非常受到EMBA學生歡迎，尤其是他開的賽局課程，每學期選課學生都爆滿；巫和懋著有《賽局高手》一書，談全方位策略與運用，他也是台灣授課賽局理論的權威及第一人。

巫和懋曾在他回顧過往30年學術生涯的文章裡寫到，求學時從台大數學系轉經濟系是他人生第一個重要選擇；第二個是放棄在美國的終身教職返台，在台大教書；第三個則是接受林毅夫（現任北京大學國家發展研究院名譽院長）邀請，2006年至北大中國經濟研究中心全職任教，之後出任北京大學國家發展研究院經濟學教授。

他的第三個選擇，當時在台灣曾喧騰一時，引發許多關於台灣名師要出走到大陸的熱烈討論。巫和懋在文章中寫到，他離開台灣的時候，很多朋友都說他傻，但是他覺得自己並不傻，想到中學校長送他的兩句話影響很大，就是：「無慾速，無見小利；欲速則不達，見小利則大事不成。」 巫和懋認為，並沒有因為一時小利，而阻礙了他人生的重大決策。

史丹福大學 諾貝爾

上一則

台美貿易二階談判實體會落幕 台經貿辦：充分交換意見

下一則

賴清德介紹520國宴8道主菜 呈現台灣多元性

延伸閱讀

陸委會新規上路 台人禁任大陸海協、台聯、孔子學院

陸委會新規上路 台人禁任大陸海協、台聯、孔子學院
黑白集／大陸福建艦海試 瞄準賴就職演說?

黑白集／大陸福建艦海試 瞄準賴就職演說?
示威者「戴綠頭帶」疑模仿哈馬斯 史丹福大學：已報告FBI

示威者「戴綠頭帶」疑模仿哈馬斯 史丹福大學：已報告FBI
傅崐萁要求「中國」改「大陸」 綠委：淪為中國小弟

傅崐萁要求「中國」改「大陸」 綠委：淪為中國小弟

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17

超人氣

更多 >
12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰

12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰
68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交
矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條
女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」

女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」
昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%