「世界最高容積獎勵」郝龍斌：京華城案絕對有問題

台北市前市長郝龍斌說，柯文哲給了京華城案世界最高的容積獎勵，他覺得有問題。圖為京華城拆除後，正在興建的「京華廣場」。（記者林澔一／攝影）

台北市前市長柯文哲 任內的北士科、京華城案，北檢依涉犯貪汙列他字案偵辦，將柯列被告。藍委直指這是柯從政以來最大政治危機。前市長郝龍斌日前表示，他在市長任內，對容積獎勵不僅依法行政且嚴格把關，「自己造業自己擔」，希望柯自行面對這些質疑，無需利用財團當打手。

郝龍斌日前接受本報專訪時提到，京華城案柯文哲給了全世界最高的容積獎勵，金額絕對上百億元台幣，他也覺得這有問題。郝龍斌說，他發現威京集團與民眾黨口徑一致，都在轉移柯市府給予過高容積率的爭議。外界和監察院質疑的是，京華廣場獎勵容積在二○一七到二○二一年間大幅提高，柯文哲為什麼給京華城百分之八百四十的超高容積率？

國民黨 立委王鴻薇說，十年河東，十年河西，當時柯文哲剛上任台北市長，追查五大弊案，風風火火，後來不了了之。如今案件已進入司法程序，也展開行政調查，這是柯文哲從政以來最大的政治危機。

民進黨 立委洪申翰說，假使柯文哲真的清白，最好的方式就是等待司法偵辦，把案情說清楚，民眾黨在此時貼政治辦案標籤，反而是反向政治操作。

北市議會士北科案和京華城案分別組九人專案調查小組，京華城九人小組成員的議員游淑慧說，京華城案兩次調高容積率都有問題，當初提糾正的監委劉德勳根本沒有資格要求北市府要將容積率要到百分之五百六十，監委只能針對行政程序哪裡有疏失、有沒有怠惰貪瀆等糾正，怎麼可以跳過都審、都委、都計等專業審查，監院也應重新調查當年劉德勳的糾正案。議員簡舒培直言，劉德勳該被辦，就要辦，但柯文哲最有問題。