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台灣核二室外乾貯場卡關 原定2017年完工「遲未興建」

台灣新聞組／台北3日電
核二廠室外乾貯場仍未興建，台電與新北市府卡在水土保持計畫相關訴訟中。(記者許正宏／攝影)
核二廠室外乾貯場仍未興建，台電與新北市府卡在水土保持計畫相關訴訟中。(記者許正宏／攝影)

核一廠室外乾式貯存場因水土保持計畫卡關11年，上月新北市府與台電「各退一步」，台電補送6份書圖資料，市府也同意在5月10日前核定。不過，原預定2017年完工的核二廠室外乾貯場仍未興建，台電與新北市府仍卡在水保計畫，雙方還在訴訟，副市長劉和然說，需等待法院調解，恐要約2、3個月後才會有進展。

核二廠因遲遲無法興建室外乾貯設施，一號機已於2021年12月提早除役，二號機則是在去年3月除役，但目前燃料棒都還放置在爐心中。經濟部長王美花說，核二的乾式貯存場目前還沒開始興建，希望可以盡快取得新北市政府的核准，才有辦法趕快興建乾貯設施。

藍營日前提議修改「核子反應器設施延役條例」草案，讓核電廠可以延役，由於核三廠目前仍在運作，核一廠則幾乎已拆光，核二廠被認為最有機會「起死回生」，若核二的室外乾貯設施完工，也被認為掃除重啟的障礙之一。

農委會（現農業部）2015年核定核二廠乾式貯存設施的水保計畫，但因台電向新北市環保局提報「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」未獲核定，土建工程遲遲無法開工，導致水保計畫期程也跟著過期，向農業局提出期限展延申請也未獲准。

台電除針對廢水汙染削減計畫提行政訴訟，也衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」3訴訟案。

新北市農業局表示，因當時台電「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」尚未獲環保局核定，無法核准水保計畫展延。

去年最高行政法院針對核二「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」，判台電勝訴。環保局表示，依照判決，去年6月原要核定台電2019年提送內容版本，但施工期程已過，台電去年8月7日提送變更版本，於同月22日核准。

雖然廢水汙染削減計畫通過，但其他3案仍在訴訟中，核二廠乾式貯存設施仍無法開工。劉和然表示，「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」也是到訴訟完，去年環保局才審核通過。

至於核一室外乾貯場的水保計畫第2次變更案，台北高等行政法院去年3月16日判決，新北市府已混雜與水土保持無關的審酌因素，有違反法律保留原則的疑慮；且市府數度無視農委會所作的訴願決定，判市府必須核定台電的申請。

根據水土保持計畫審核監督辦法，水土保持義務人應依擬具水土保持計畫或簡易水土保持申報書6份，及主管機關要求抄件分數。台電以往都表明，要新北市府不該要求提送多分水保計畫續審。

去年10月4日，北高行提出訴訟外調解，新北市府和台電今年1月18日啟動調解、4月1日法院調解決定台電要補送6份書圖。農業局指出，經濟部4月19日將台電書圖核轉新北市府，市府正核定中。

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