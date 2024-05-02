懶人包／北市三大案燒不停 柯文哲爭議一次看

調查北士科、京華城案，台北地檢署今依涉犯貪汙列他字案偵辦，將北市前市長柯文哲列為被告。圖為柯文哲日前出席音樂劇「倒垃圾」彩排記者會。圖／聯合報系資料照片

台北市前市長柯文哲 任內三大案爭議延燒，近期頻頻引爆蔣市府、議會與民眾黨隔空交火，日前有人告發柯涉犯貪汙治罪條例，北檢已分他字案調查京華城案、北士科案。京案爭點是京華城自創20％容積獎勵獲准，遭疑是否市府高層交辦才通過？北士科案同意基地分開招標等3項，遭疑圖利新光人壽，也是市府高層決定？至於台智光案，柯任內通過警局監視器網路傳輸費高費率惹議。

●京華城案：爭點一，監院糾正，柯市府為何就將容積率392%調至560%？爭點二，京華城自創容積獎勵，都委會通過是否有市府高層介入？

京案源於1991年京華城申請工業區變商業區，捐地30％作為公園廣場用地，但京華城認為容積率應是560％，而非依允建容積率560%X70%計算的392%，便向監察院陳情；市府經2016年監委糾正，扣除30%捐地範圍後，剩餘區塊的容積率應為560%。

後來，京華城依都計法第24條自提細部計畫修訂案，申請獎勵項目包含創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」合計上限不超過20％，經都委會審議修正通過，2021年公告實施，加上依法容移30%，使其容積率高達840%。都發局長王玉芬日前表示，爭議點在於容獎與公益性回饋措施的對價關係遭質疑不對稱。

●北士科案：柯市府通過「分開招標、免投資 計劃、權利金下修」，遭疑圖利新光人壽，有無市府高層指示決策？

北士科案爭議是北投士林科技園區T17、T18地上權標案，外界質疑市府同意3基地分開招標、T17及T18免投資計畫、權利金底價下修，是否為市府高層當時下令指示。此案意外衍生元大人壽有無參加2020年北士科潛在投資人訪談會議，元大日前聲明稱未出席，與當時會議紀錄不符，柯市府是否將元壽作為人頭或元壽說謊，成了羅生門。

●台智光案：柯市府另簽子約訂高費率，為何找不到任何議價紀錄？

同樣受矚的台智光案，起因於北市議員陳重文捲入北市警局監視器網路傳輸費涉貪案。北市府網路服務由台智光提供，前市長郝龍斌任內簽訂25年母約，柯市府任內，警局2017年卻另與台智光簽訂專約，2020年還照價通過廠商所提3M高費率每月2200元，為何沒有任何議價過程的記錄？蔣市府發現價格過高後，已啟動解除該專約。