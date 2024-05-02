我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華人殺姪案量刑：史德運連續兩個終身監禁

F-1車神紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」

北檢將柯文哲列被告偵查 民眾黨：查清楚 勿政治辦案

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

北士科、京華城爭議延燒，有民眾向北檢告發台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌貪汙治罪條例，北檢分他字案調查。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，「該查就查、查清楚」是柯文哲一向的主張，請檢方查清楚，但勿政治辦案。

吳怡萱表示，既然檢方已用他字案偵辦，那就查清楚，等真相水落石出後，也要還當事人一個清白。吳怡萱批蔣市府，針對北士科、京華城爭議，其實可以直接公布所有會議紀錄或跟社會大眾說明，但很遺憾，蔣市府從頭到尾都採取擠牙膏式的手法，或任由議員做片段式的政治操作。

吳怡萱指出，爭議會議中討論的不只內湖還有北士科，但不知為什麼現在會出現這種認知上的落差，元大一開始說從未和台北市政府接觸，後來柯陣營拿出會議紀錄後，元大又改口說有去，只是時間上跟柯營認知和討論的不同。

吳怡萱強調，元大確實跟市府就相關議題進行討論，請蔣市府不要讓府內公務員背負假紀錄、偽造文書等不必要的罪名，盡快釐清真相，既然檢方已經開始偵辦，也請部分議員不要把自己當檢察官，隨便拿資料誤導社會大眾或做片段式的抹黑。

台北市議員鍾小平今天到台北地檢署告發柯文哲、台北市前副市長彭振聲涉嫌圖利罪，檢方與日前民眾告發案併案偵處，將柯文哲列為被告。吳怡萱批，鍾小平為了立委選戰勝出，不惜利用柯文哲，在投票所附近掛上「柯文哲唯一支持鍾小平」布條，目前因違反選罷法審理中。

吳怡萱批評，鍾小平為了選贏不擇手段，落選後翻臉不認人，現在又為了博取聲量、蹭柯文哲，這樣的人多雙面、多變，這樣多變的立場早已失去公信力，請不要再作秀。

吳怡萱表示，現在很多議員見獵心喜，用片斷式的訊息、不對稱的資訊落差來欺騙大眾，操作風向，自以為是檢察官辦案，現在就讓真正的檢察官來辦案。

民眾黨發言人吳怡萱。圖／民眾黨提供
民眾黨發言人吳怡萱。圖／民眾黨提供

柯文哲 投票

上一則

傅崐萁堅用詞「中國」改「大陸」 吳釗燮：人民不可置信

下一則

傅崐萁要求「中國」改「大陸」 綠委：淪為中國小弟

延伸閱讀

NCC人事綠拒政黨比例 黃國昌爆蔡英文卻找柯文哲私下喬

NCC人事綠拒政黨比例 黃國昌爆蔡英文卻找柯文哲私下喬
柯文哲涉京華城、北市科容積案被告涉貪汙 北檢分他案調查

柯文哲涉京華城、北市科容積案被告涉貪汙 北檢分他案調查
蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？府：黃國昌言論非事實

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？府：黃國昌言論非事實
京華城登報喊冤 藍綠轟柯文哲搬出財團洗白

京華城登報喊冤 藍綠轟柯文哲搬出財團洗白

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17

超人氣

更多 >
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥
Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難