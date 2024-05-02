北檢將柯文哲列被告偵查 民眾黨：查清楚 勿政治辦案

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

北士科、京華城爭議延燒，有民眾向北檢告發台北市前市長、民眾黨主席柯文哲 涉嫌貪汙治罪條例，北檢分他字案調查。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，「該查就查、查清楚」是柯文哲一向的主張，請檢方查清楚，但勿政治辦案。

吳怡萱表示，既然檢方已用他字案偵辦，那就查清楚，等真相水落石出後，也要還當事人一個清白。吳怡萱批蔣市府，針對北士科、京華城爭議，其實可以直接公布所有會議紀錄或跟社會大眾說明，但很遺憾，蔣市府從頭到尾都採取擠牙膏式的手法，或任由議員做片段式的政治操作。

吳怡萱指出，爭議會議中討論的不只內湖還有北士科，但不知為什麼現在會出現這種認知上的落差，元大一開始說從未和台北市政府接觸，後來柯陣營拿出會議紀錄後，元大又改口說有去，只是時間上跟柯營認知和討論的不同。

吳怡萱強調，元大確實跟市府就相關議題進行討論，請蔣市府不要讓府內公務員背負假紀錄、偽造文書等不必要的罪名，盡快釐清真相，既然檢方已經開始偵辦，也請部分議員不要把自己當檢察官，隨便拿資料誤導社會大眾或做片段式的抹黑。

台北市議員鍾小平今天到台北地檢署告發柯文哲、台北市前副市長彭振聲涉嫌圖利罪，檢方與日前民眾告發案併案偵處，將柯文哲列為被告。吳怡萱批，鍾小平為了立委選戰勝出，不惜利用柯文哲，在投票 所附近掛上「柯文哲唯一支持鍾小平」布條，目前因違反選罷法審理中。

吳怡萱批評，鍾小平為了選贏不擇手段，落選後翻臉不認人，現在又為了博取聲量、蹭柯文哲，這樣的人多雙面、多變，這樣多變的立場早已失去公信力，請不要再作秀。