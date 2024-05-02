柯建銘批藍白沒收台灣民主 國會已經香港化　

民進黨總召柯建銘下午舉行記者會，痛批國民黨總召傅崐萁一再毀憲亂政、沒收民主。記者胡經周／攝影

國民黨 立法院黨團總召傅崐萁力推環島高速鐵路建設特別條例草案等草案，立法院長韓國瑜原訂下午召集朝野協商，但民進黨 團總召柯建銘拒絕出席，傅崐萁批評民進黨要一意孤行與人民對立，拖垮議事效率。柯建銘表示，國民黨跟國民黨在國會沒收委員會、院會，違憲亂政，連委員會麥克風都要沒收，「這是沒收民主，台灣民主已經死亡，國會已經整個香港 化」。

針對今天下午朝野協商取消，柯建銘與民進黨團幹事長吳思瑤、立委沈伯洋舉行記者會。柯建銘表示，昨天他有打電話給傅崐萁，表達協商只有一個小時很難說清楚，應該讓各部會說明一次，是不是先取消協商，下周多討論幾次再來表決，傅崐萁卻說「半小時就夠了」。

柯建銘提醒傅崐萁，這是個善意的溝通，大家老朋友一場，如果傅崐萁一再毀憲亂政，全國都在看，這樣對傅崐萁不好；因此傅崐萁一口答應，稱跟韓國瑜講好就好，結果傅崐萁今天顛倒是非。

柯建銘表示，現在國會傅崐萁跟民眾黨團總召黃國昌狼狽為奸，狐假虎威，台灣民主已經死亡，國會完全香港化；傅崐萁從中國訪問回來，馬上跑到立法院內政委員會提案不能寫中國，這是選前就密謀好的，「這是一整套賣台計畫，這是糖衣毒藥，中共隨時可以修回」。

柯建銘諷刺，藍白現在沒收提案討論，以後搞不好連禁止沈伯洋進到立法院都可以表決，因為沈伯洋天天打共匪。藍白以為聯手在國會過半，凡事都可以透過表決輾壓，這是民主輓歌、民主的悲哀，台灣已經在懸崖邊，不是在開玩笑，前人辛苦建立的民主都在一夕間被毀掉。

柯建銘強調，藍白現在在國會沒收委員會、沒收院會，連討論都不給討論，下周司法法制委員會輪到民進黨當召委，將會續排國會改革方案，「請你們來沒收，我等著。」