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韓國瑜接見民主黨州主席協會 感謝美對台友誼

中央社台北1日電
台灣立法院長韓國瑜（右3）1日下午接見美國「民主黨州主席協會」（ASDC）訪問團，與團長舒默（Mike Schmuhl）（中）握手致意，歡迎他們到訪台交流。中央社
台灣立法院長韓國瑜（右3）1日下午接見美國「民主黨州主席協會」（ASDC）訪問團，與團長舒默（Mike Schmuhl）（中）握手致意，歡迎他們到訪台交流。中央社

台灣立法院長韓國瑜今天接見美國「民主黨州主席協會」（ASDC）訪問團時說，感謝總統拜登多次強調台海和平的重要性，立法院看在眼裡，感受在心裡，感謝美國對台灣的友誼。

民主黨州主席協會訪問團團長舒默（Mike Schmuhl）一行拜訪韓國瑜，立法院副院長江啟臣及國民黨立委陳永康、民進黨立委陳冠廷、台灣民眾黨立委麥玉珍等人在場，代表立法院表達歡迎。

韓國瑜致詞時指出，立法院非常重視與美國國會互相之間的交往，本屆113位立委中加入立法院「台美國會議員聯誼會」的高達72位。

對於韓國瑜提及台美國會議員聯誼會陣容強大，舒默致詞時說，美國國會也有友台小組，其中民主黨至今就有大約100位議員參加。

舒默表示，今天是訪問團到訪台灣的第3天，這些日子拜訪台灣多位部會首長，也到了非政府組織（NGO），最有趣的是還到師大附中與高中生互動，感覺到台灣的高中生是活力滿滿。

舒默指出，美國民主黨州主席協會訪問團此行來台收穫滿滿，看到民主蓬勃發展、創新經濟，以及多元文化，最讓訪問團驚艷的台灣人民非常好客，訪問團期待接下來的行程。

此外，舒默提及，美國即將在年底舉行總統大選，現任總統拜登（Joe Biden）也是民主黨的領袖，拜登在今年年初簽署通過針對印太地區國防安全的相關法案，對印太地區的和平穩定至關重要。

民主黨 韓國瑜 拜登

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