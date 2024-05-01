疑似台灣國軍在美受訓照片曝光 台陸軍不評論

美軍南方打擊2024-1演習的照片，這名機槍手的個人裝備明顯是國軍，M249機槍使用的縮短型護木與前握把，也是台灣國軍特戰部隊的特色。圖／引自密西西比國民兵IG

密西西比州國民兵 的公關部門近期在臉書 粉專，公布多張與外國友軍演訓的照片，部分照片被發現疑似為台灣國軍身影；台陸軍司令部表示，台美軍事交流屬常態性既定行程，對於媒體報導不評論。

隸屬於美國密西西比州國民兵（Mississippi National Guard）公關部門的第102公共事務小組（102d Public Affairs Detachment），近日在臉書社群專頁貼出與美軍其他單位還有「外國夥伴們」（International partners）的演訓照片。

其中，第102公共事務小組於台北時間4月18日、4月30日公布的照片當中，各有1張照片因為圖中士兵所持的武器細節和數位迷彩圖樣，被眼尖網友發現疑為台灣國軍官兵。據知情人士證實，確實有國軍官兵在該地受訓，但無法證實2張照片中的人物，是否為台灣國軍官兵。

台陸軍司令部今天表示，台美軍事交流屬常態性既定行程，相關交流活動均依年度計畫執行；有關媒體報導內容，台陸軍司令部不予評論。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社，第102公共事務小組4月18日所貼的照片，圖裡士兵所持的槍械外型，輪廓有符合國軍現役T-91戰鬥步槍的特徵，槍托、瞄具、護手和彈匣的比例，與T-91戰鬥步槍特徵相吻合。

蘇紫雲指出，台灣國軍去年據傳在密西根州和美國國民兵演訓，這次疑似在密西西比州，這兩地都是美國國民兵的重點基地，也符合台灣與美國國民兵夥伴合作的背景，美國國民兵主動公開照片，這與美國對台海政策有關，美國國務院主動提出中國扭曲聯合國大會第2758號決議，美方適度公開協訓國軍照片，是屬於「情報嚇阻」做法。

蘇紫雲說明，美方在臉書公開照片，但不指明內容，各方的人都會看到，進而做相關解讀，這是戰略上的藝術，但無論是否台灣獲得友盟支持，台灣仍要強化自己的防衛能力。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，美方無論是對台軍售或協訓，都已展現對台灣的重視程度，但受限中共 的壓力，很多事只能做不能說，畢竟會引來中共的抗議，但會透過非正式的「官方洩漏」，如之前美軍特種部隊影片中，出現黑鷹直升機上的中華民國國徽，表達對台灣支持。

林穎佑表示，美軍公布各種圖片和照片，都會經過各種審核，不太會意外放出照片引來中共抗議，此次公布照片應做過相關評估，且會採「不承認也不否認」的態度應對，也讓外界與北京有很多想法，目的應是想要造成討論，「透過一張圖，勝過千言萬語」。