穆迪維持台灣主權評等Aa3 憂兩岸緊張將帶來風險

根據穆迪信評最新發布的2024年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望也維持「穩定」。路透

中央銀行發布新聞稿指出，穆迪信評公司（Moody’s）維持台灣國家主權評等為Aa3，展望穩定，並肯定央行貨幣 政策表現，但也認為，兩岸緊張局勢將是制約信用的長期因素。

根據穆迪信評最新發布的2024年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望也維持「穩定」。

央行表示，這次評等及展望反映台灣高所得及高財富水準，以及穩健的制度架構（institutional framework）與對外部位（external position）；此外，台灣先進晶片 具領導地位且應用廣泛，科技導向的製造業支撐台灣經濟的高度韌性與高度競爭力。

報告指出，長期以來，台灣財政與貨幣政策保持制度有效性（institutional effectiveness），有效且可信的貨幣與總體經濟政策有助於抵禦外部壓力，包括全球物價上漲、外部需求減弱及全球利率上升。

穆迪肯定台灣央行的貨幣政策表現，指出緊縮貨幣政策抑制貨幣總計數成長，使台灣通膨率持穩於2至3%之間，而央行持有充裕的國外資產有助於維持外匯市場秩序，並維護金融市場穩定。

不過穆迪預期，兩岸關係緊張帶來的地緣政治風險，仍是一項制約信用的長期因素；快速人口老化則為長期經濟成長及財政帶來挑戰。

另外，環境、社會及治理（ESG）考量因素方面，穆迪給予台灣治理評分為最高等級的G-1，反映出台灣強健的體制與政府治理。