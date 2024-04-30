我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

UCLA示威者 阻擋猶太學生上課或進圖書館

初夏旅行現是買票好時機 哪些地方機票便宜？

穆迪維持台灣主權評等Aa3 憂兩岸緊張將帶來風險

中央社台北30日電
根據穆迪信評最新發布的2024年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望也維持「穩定」。路透
根據穆迪信評最新發布的2024年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望也維持「穩定」。路透

中央銀行發布新聞稿指出，穆迪信評公司（Moody’s）維持台灣國家主權評等為Aa3，展望穩定，並肯定央行貨幣政策表現，但也認為，兩岸緊張局勢將是制約信用的長期因素。

根據穆迪信評最新發布的2024年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望也維持「穩定」。

央行表示，這次評等及展望反映台灣高所得及高財富水準，以及穩健的制度架構（institutional framework）與對外部位（external position）；此外，台灣先進晶片具領導地位且應用廣泛，科技導向的製造業支撐台灣經濟的高度韌性與高度競爭力。

報告指出，長期以來，台灣財政與貨幣政策保持制度有效性（institutional effectiveness），有效且可信的貨幣與總體經濟政策有助於抵禦外部壓力，包括全球物價上漲、外部需求減弱及全球利率上升。

穆迪肯定台灣央行的貨幣政策表現，指出緊縮貨幣政策抑制貨幣總計數成長，使台灣通膨率持穩於2至3%之間，而央行持有充裕的國外資產有助於維持外匯市場秩序，並維護金融市場穩定。

不過穆迪預期，兩岸關係緊張帶來的地緣政治風險，仍是一項制約信用的長期因素；快速人口老化則為長期經濟成長及財政帶來挑戰。

另外，環境、社會及治理（ESG）考量因素方面，穆迪給予台灣治理評分為最高等級的G-1，反映出台灣強健的體制與政府治理。

貨幣 央行 晶片

上一則

中國「保守國家秘密法」5．1生效 台陸委會提醒留意風險

延伸閱讀

國務院官員呼籲 共同抵制北京曲解聯大2758號決議

國務院官員呼籲 共同抵制北京曲解聯大2758號決議
物價飆 單月支出3年增千元 油價、房租是主因

物價飆 單月支出3年增千元 油價、房租是主因
低收入者違約增 銀行放貸趨嚴

低收入者違約增 銀行放貸趨嚴
美銀：Fed可能明年才降息

美銀：Fed可能明年才降息

熱門新聞

高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
雪霸國家公園大鹿林道西線昨天湧現大量馬陸，引起網路熱議。圖／楊小鐘提供

恐怖…台灣雪霸國家公園 湧現成千上萬馬陸大軍

2024-04-28 16:08
林姓女子新婚不到3月的丈夫與軍中女同袍在車上發生婚外性行為。示意圖。（取材自pexels.com@Caroline Cagnin）

新婚男越界軍中同袍車震不戴套 妻撞車怒抓姦

2024-04-24 21:00
嶺南畫派宗師歐豪年25日辭世，享耆壽90歲。歐豪年自2000年起陸續成立基金會及美術館，並時常舉辦展覽及學術研討會等，推動與傳承嶺南畫派不遺餘力。（國立國父紀念館提供）中央社

嶺南畫派宗師歐豪年辭世 享耆壽90歲

2024-04-26 09:52

超人氣

更多 >
女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

神秘透明生物 大量出現南加海岸 專家：千萬別碰

神秘透明生物 大量出現南加海岸 專家：千萬別碰
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品