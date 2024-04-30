台灣全大運9選手疑食物中毒 學生：吃了飯店生菜沙拉

台中市食安處長傅瓊慧（中）說明全大運9名選手疑似食物中毒事件，食安處已採檢食餘送驗。記者趙容萱／攝影

台灣全國大專校院運動會(簡稱)全大運今年在國立台灣體育運動大學開打，卻爆發選手入住台中市中區同一家連鎖飯店疑似食物中毒事件，陸續9名政大、文大選手送醫。台中市食安處長傅瓊慧今天說，這9名選手已全數出院，她也證實，確實是有送醫的選手反映，是吃了飯店餐廳提供的自助早餐生菜沙拉，食安處已採檢。

傅瓊慧說，食安處在昨天上午起陸續接獲澄清醫院平等院區、中國附醫等醫院通報，指全大運選手入住中區某飯店，在昨天上午食用飯店供應的早餐後出現不適送醫，截至昨晚9時，共有10人身體不適，其中9人就醫，包含2人於急診留觀中，這2人在昨晚10時離院，返回飯店休息，這9人病情逐漸恢復，經與校方連繫，這9名選手今天會正常參賽，賽後返回台北。

傅瓊慧說，現場查有部分食材標示脫落及冰箱溫度記錄未落實等項目，已現場輔導改善完成；為防止案情擴大，已依食安法第41條規定，要求飯店廚房暫停供應餐食2日，並立即進行作業區的清潔消毒工作，另也將密切追蹤進度。