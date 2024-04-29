台灣北部某大學教授爆性侵 校方命師請假迴避 啟動調查

北部一所國立大學爆出教授以指導小論文為由，疑似強拉女學生進研究室小房間猥褻性侵。示意圖／ingimage

北部一所國立大學爆出教授以指導小論文為由，疑似強拉女學生進研究室小房間猥褻性侵。該生友人在社群平台貼出4月20日報案單及事情經過，並指女學生為此一度想輕生，由於內容形容具體，該師在臉書 發文駁斥「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」，校方則已召開性平會議，並命老師請假迴避，避免與當事人接觸。

女學生友人社群平台Dcard發文指，教授為女學生指導老師，卻頻繁在半夜收到性騷擾 訊息如「想不想要找炮友」、「好想上妳，我想幹死你」等語。該師又進一步要求到研究室討論小論文，由於生必修為該師的課，迫於小論文、成績的壓力，該生到研究室遭該師上下其手，並強拉進研究室裡小房間，強迫女學生幫他服務，等到他射之後才肯放她走。

由於發文內容指涉具體，網友猜測是北部某國立大學法律系教授，不過該師在臉書發文駁斥「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」，校方回應，接獲通報後已立即完成通報程序，並安排當事人諮商輔導。

另外，校方也說，因當事人仍在修習該名被指控教師課程，校方已召開性平會議討論，在調查結果出爐前，先緊急處置，其一命該師請假迴避，避免再與當事人接觸，其二依當事人意願，彈性調整學生上課方式及考試，並安排諮商；此外，性平會已於4月25日通知該師，禁止接觸當事人關係密切的人，以免觸法。