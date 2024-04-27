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準備進一步開放？北上廣等20城將試點線上申請補發赴台證

記者謝守真／即時報導
中國宣布，5月6日起試點20個城市可申請線上補發赴台證。（取材自微博）
中國宣布，5月6日起試點20個城市可申請線上補發赴台證。（取材自微博）

中國文旅部28日一早宣布開放福建居民赴馬祖旅遊，隨後，中國移民管理局也宣布5月6日起推出「便民利企」出入境管理六項政策措施。值得注意的是，當中包括試點開放北京、上海、成都、南京等20個城市可全程網上申辦補發赴台證。

由於兩岸迄今都尚未開放中國民眾來台旅遊，中國民眾因商務、專業交流等因素申請來台也受到諸多限制，中國於此時在20個城市試點便利民眾辦理赴台證申請，或許是為下一步擴大開放預作準備。

據中國國家移民管理局微信公眾號消息，為服務促進高水準開放高質量發展，服務保障國家重大戰略實施，順應人民群眾新期待新要求，國家移民管理局決定自2024年5月6日起正式實施「便民利企」出入境管理若干政策措施。

中國移民管理局指出，上述六項措施包括，在北京等20個城市試點實行換發補發出入境證件「全程網辦」，試點城市包括：北京、天津、瀋陽、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、廈門、濟南、青島、鄭州、廣州、深圳、珠海、重慶、成都、昆明、西安等20個城市。

上述20個城市16周歲以上戶籍居民（國家工作人員和現役軍人除外）申請換發補發普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證，可以通過國家移民管理局政務服務平台網上提交申請，實現「一次都不跑」。戶籍地公安機關出入境管理機構對符合申請條件、申請材料齊全且符合法定要求的，在7個工作日內審批並簽發證件。

其餘措施包括：赴港澳商務簽註實行「智能速辦」、「全國通辦」；北京、上海六類人才可以申辦赴港澳人才簽註；持赴港澳商務簽註人員在港澳停留期限由7天延長至14天；簽發赴澳門1年多次「其他」類簽註；參加「琴澳旅遊團」人員可以多次往返琴澳。

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