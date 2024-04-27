兩岸旅遊大突破 中國文旅部：開放福建赴馬祖旅遊

中國文旅部28日上午宣布兩岸重要政策。（記者廖士鋒／攝影）

台立法院國民黨 團總召傅崐萁率16名立委來訪中國，中客來台旅遊出現了重大突破，文旅部今宣布，開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。

文旅部副部長饒權28日上午在文旅部會見傅崐萁一行，在雙方致詞結束之後，饒權宣布了這個大消息，這也是新冠疫情之後，兩岸旅遊措施方面，中國的重大突破。

台觀光 署長：樂見全面開放

台觀光署長周永暉表示，目前尚未收到消息，但樂見全面開放。

周永暉表示，去年就希望兩岸之間的觀光恢復常態，目前還沒有收到官方正式的消息，但對於恢復中國民眾赴馬祖旅遊一事認為是件好事、樂見其成。

中國文旅部今僅宣布恢復馬祖觀光，並未宣布中客到金門旅遊，周永暉說，中方稱等平潭恢復直航後，恢復中客來台旅遊，由於涉及小三通為陸委會權責，後續還要再觀察，但很歡迎中國民眾來台旅遊，認為兩岸可以多交流。

周永暉說，島嶼的旅遊來自四面八方，鼓勵中國民眾不只可以到馬祖，也可以到金門、澎湖旅遊；目前看起來是採階段式方式，未來仍鼓勵全面開放兩岸觀光。

兩岸旅遊的中客來台自由行，自2019年8月被中方片面暫停，同年9月恢復海西地區赴金馬澎自由行，但2020年初新冠疫情後再度停止，此外中國團客也因為疫後台政府的邊境管控措施率先被喊停，當時在台灣的中國團共有359團、6511人。中國政府也在後續暫停旅行社出境團隊遊，直到2023年才陸續公布3批恢復出境團隊遊名單，拓展到138個國家與地區，但仍未包含台灣。