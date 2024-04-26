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月薪7萬台幣包吃住 騙乾弟到柬埔寨摘器官…5台人判了

記者林孟潔／台北即時報導
男子蔡松斌（右）把黃姓被害人騙到柬埔寨摘器官。本報記者／翻攝
男子蔡松斌（右）把黃姓被害人騙到柬埔寨摘器官。本報記者／翻攝

從事詐騙集團人力仲介的男子謝慶輝為了百萬利益，與男子蔡松斌、女子林䥵妘合謀，拐賣黃姓乾弟到柬埔寨摘器官，最後因買家取消交易未得逞，最高法院依人口販運法意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪，判謝5年6月、蔡3年6月、林女3年7月徒刑定讞。

另外，同案被告王子明、林沂鋒二審於台南高分院審理，分別判刑5年10月、5年5月，最高法院一併駁回上訴，全案確定。

謝慶輝負責以工作名義詐誘民眾出國，並把同意出國的民眾介紹與蔡松斌認識；蔡松斌負責介紹工作細節，協助身體檢查、辦理護照；林䥵妘則負責找尋在柬埔寨有人體器官需求的買家。

謝慶輝2021年12月底向黃姓乾弟謊稱可以到國外工作，蔡松斌也向黃保證底薪6至7萬元(約合1840至2147美元)、包吃包住等優厚工作條件，讓黃誤以為從事行政文書工作而同意出境，蔡松斌再以疫情期間出國需要健康檢查為由，誘騙黃完成肝臟、肝炎標幟、腎臟、X光等檢查。

林䥵妘得知黃上當後，立刻透過手機通訊軟體TELEGRAM聯繫柬埔寨人體器官買家「葉謹言」，對方稱「人接到！驗貨完，保底一百，不論配對率」，約定登機交付前金50萬元、下機4小時內交付後金50萬元。

林䥵妘和蔡松斌約定好，謝慶輝可得80萬元，蔡和林女分別拿10萬元，並決定2022年7月27日讓黃赴柬埔寨；未料，黃順利入境柬埔寨後，「葉謹言」傳訊「現在這個人原本的貨主找到配對人，所以沒要，你這個人，豬商自己接走」給林䥵妘，並拒絕支付100萬元前、後金。蔡松斌只好聯絡柬埔寨綽號「柳丁」的男子，全盤告知黃販賣器官的計畫，並要求黃同年7月29日自行購買機票返台。

法院審理期間，蔡松斌坦承犯行，謝慶輝則否認犯行，供稱他只是單純介紹國外工作機會給黃，不知道蔡販賣人口器官；林女坦承犯行，但表示自己仲介國外器官買家只是「幫助犯」，而非共犯。

一審依人口販運法意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪判謝5年6月、蔡2年4月、林女2年4月徒刑；二審認為，依刑法第55條但書規定，蔡松斌、林䥵妘的量刑，必須在較輕罪名、意圖營利以詐術使人出中華民國領域外罪的最低法定刑度以上，也就是有期徒刑3年以上，一審判決2人各2年4月徒刑有違誤。

二審指出，蔡松斌、林䥵妘詐騙被害人至國外摘取器官，危及被害人身生命、身體法益，嚴重破壞社會治安，審酌2人犯後坦承犯罪，林䥵妘於交易失敗後通知蔡松斌設法協助被害人返國，蔡事後也與被害人達成和解依約給付等，加重改判蔡3年6月、林女3年7月徒刑，謝則維持判5年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

男子謝慶輝誘騙黃姓乾弟到柬埔寨摘器官。本報記者／翻攝
男子謝慶輝誘騙黃姓乾弟到柬埔寨摘器官。本報記者／翻攝
女子林䥵妘（中）負責仲介尋找人體器官買家，將黃姓被害人騙柬埔寨摘器官。本報記者／...
女子林䥵妘（中）負責仲介尋找人體器官買家，將黃姓被害人騙柬埔寨摘器官。本報記者／翻攝

中華民國 詐騙集團 疫情

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