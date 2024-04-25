我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

賴清德屢當機叫錯名 黨內阿哥好信賴

本報記者蔡晉宇
準總統賴清德。(本報系資料照)
準總統賴清德。(本報系資料照)

賴政府最後一波內閣人事壓軸登場，由賴清德親自主持。賴向來以大場面臨場反應佳著稱，但25日宣布國安團隊名單態度慎重，甚至到有些緊張，連國安局長名字都念錯了，只有在介紹到「紅色鋼鐵人」潘孟安時，顯得最放鬆；藏不住的肢體動作、臉部表情也間接證實了，縱然賴清德國安路線主打「蔡規賴隨」，但親疏遠近仍然有別。

賴清德25日繫上招牌紫色領帶，舉手投足卻略顯「當機」，不若選舉造勢時一氣呵成。不僅在介紹國安團隊成員姓名時，多次發出些許不自然笑聲，介紹完後更會自己拍手鼓掌，台上台下全無人響應，整個畫面呈現出一種不協調感。

輪到國安局長蔡明彥時，賴清德更是把他誤稱為蔡明耀，第一次口誤也就罷了，後續多次提及，同樣都叫錯名字，賴清德在一群蔡總統幕僚中，似乎顯得不太自在。

國安團隊名單在正式公布前都已經先披露，昨天媒體焦點反而聚焦在林佳龍、鄭文燦等「黨內阿哥」身上，關心他們對於意料外的新職，有何想法，同樣主掌兩岸事務的陸委會準主委邱垂正站在一旁，顯得安靜許多。

鄭文燦被問到兩岸看法，拿出手機閱讀賴清德當選感言；林佳龍更表示，台灣國際處境特別，外交攸關台灣生存發展，未來要走成熟穩健、令人「信賴」的路線。

在加入賴團隊的記者會上，兩位黨內實力派中生代展現出十足低姿態，正是賴清德這回人事布局的縮影，一切賴系至上、以後只有賴團隊，賴清德看似「一統天下」，卻連介紹團隊出場都略顯緊張，重擔一肩扛，顯然已感受到當家的壓力了。

賴清德 德國

上一則

貼文黃國昌「硬上女學生」 周玉蔻判賠

下一則

網紅疑嘲笑資源班 律師怒：到底給孩子什麼樣的價值觀

延伸閱讀

賴清德：顧立雄是國防部長不二人選 我寄予厚望

賴清德：顧立雄是國防部長不二人選 我寄予厚望
賴清德國安人事 專家：文人國防部長具時代意義

賴清德國安人事 專家：文人國防部長具時代意義
評／布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

評／布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上
賴清德喊話兩岸執政黨良性對話 籲珍惜善意

賴清德喊話兩岸執政黨良性對話 籲珍惜善意

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬
這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢

這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢