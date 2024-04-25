賴清德屢當機叫錯名 黨內阿哥好信賴

準總統賴清德。(本報系資料照)

賴政府最後一波內閣人事壓軸登場，由賴清德 親自主持。賴向來以大場面臨場反應佳著稱，但25日宣布國安團隊名單態度慎重，甚至到有些緊張，連國安局長名字都念錯了，只有在介紹到「紅色鋼鐵人」潘孟安時，顯得最放鬆；藏不住的肢體動作、臉部表情也間接證實了，縱然賴清德國 安路線主打「蔡規賴隨」，但親疏遠近仍然有別。

賴清德25日繫上招牌紫色領帶，舉手投足卻略顯「當機」，不若選舉造勢時一氣呵成。不僅在介紹國安團隊成員姓名時，多次發出些許不自然笑聲，介紹完後更會自己拍手鼓掌，台上台下全無人響應，整個畫面呈現出一種不協調感。

輪到國安局長蔡明彥時，賴清德更是把他誤稱為蔡明耀，第一次口誤也就罷了，後續多次提及，同樣都叫錯名字，賴清德在一群蔡總統幕僚中，似乎顯得不太自在。

國安團隊名單在正式公布前都已經先披露，昨天媒體焦點反而聚焦在林佳龍、鄭文燦等「黨內阿哥」身上，關心他們對於意料外的新職，有何想法，同樣主掌兩岸事務的陸委會準主委邱垂正站在一旁，顯得安靜許多。

鄭文燦被問到兩岸看法，拿出手機閱讀賴清德當選感言；林佳龍更表示，台灣國際處境特別，外交攸關台灣生存發展，未來要走成熟穩健、令人「信賴」的路線。

在加入賴團隊的記者會上，兩位黨內實力派中生代展現出十足低姿態，正是賴清德這回人事布局的縮影，一切賴系至上、以後只有賴團隊，賴清德看似「一統天下」，卻連介紹團隊出場都略顯緊張，重擔一肩扛，顯然已感受到當家的壓力了。