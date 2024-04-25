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賴清德：顧立雄是國防部長不二人選 我寄予厚望

中央社台北25日電
台灣準總統賴清德（右）今天親自公布國安首長人事布局，介紹準國防部長顧立雄（左）給媒體記者。記者潘俊宏／攝影
台灣準總統賴清德（右）今天親自公布國安首長人事布局，介紹準國防部長顧立雄（左）給媒體記者。記者潘俊宏／攝影

台灣總統當選人賴清德今天公布國安人事，其中，國安會秘書長顧立雄將轉任國防部長。賴清德介紹顧立雄時強調，以當前的局勢，請顧立雄擔當國防部長，可以說是「不二人選」，他對顧立雄在國防部長任內的表現「寄予厚望」。

賴清德內閣人事第6波名單今天公布，包括，內定國防部長顧立雄、內定外交部長林佳龍、內定國安會秘書長吳釗燮、內定總統府秘書長潘孟安、內定陸委會主委邱垂正、內定海基會董事長鄭文燦、內定退輔會主委嚴德發、國安局長蔡明彥留任。

賴清德在記者會上介紹顧立雄，他說，大家都知道顧立雄在進入政府之前，是非常知名的律師，是法庭上的常勝軍，顧立雄陪同許許多多民主運動人士走過許多歲月，大家都非常稱讚。

賴清德說，顧立雄是在所有人在意料之外接任金管會主委，也接任國安會秘書長，但更令人驚豔的是，顧立雄每一個工作都做得非常好，在金管會主委任內，贏得社會的肯定，在國安會秘書長任內，贏得國際社會的肯定，非常難能可貴。

賴清德指出，這次特別邀請顧立雄擔任國防部部長，是著眼於未來國防的工作，不單是國防的業務，還有牽涉到國安，還有外交上面的合作，甚至於在推動全民國防的時候，也必須要進行社會溝通。所以，以當前的局勢，請顧立雄擔當國防部長，可以說是「不二人選」，他對顧立雄在國防部長任內的表現「寄予厚望」。

另外，賴清德在回答媒體提問時進一步解釋，顧立雄過去擔任國安會秘書長，非常深入國安及國防工作。現在的國防工作不單僅是國防事務，還要肩負起國安、外交及國際合作，甚至推動全民國防的社會溝通。換句話說，現在的國防部長跟過往只專注國防事務已不同，顧立雄具備多方面的長才，因此由顧立雄擔任國防部長是現在的不二人選，也相信能有很好成績。

國防部 賴清德

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