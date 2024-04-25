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賣過期和牛？業者稱冷凍可保存2年 新北1疑慮全數封存

記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局接獲民眾檢舉軒榮公司，疑似將過期日本和牛重新包裝販售。(圖／新北衛生局提供)
新北市衛生局接獲民眾檢舉軒榮公司，疑似將過期日本和牛重新包裝販售。(圖／新北衛生局提供)

新北市衛生局接獲民眾檢舉軒榮公司，疑似將過期日本和牛重新包裝販售。衛生局昨稽查軒榮冷凍倉儲，查獲牛油及牛邊肉共1000公斤，「賞味期限」為去年10月至今年3月，雖然業者稱日本原廠製造業者說牛肉可冷凍2年，並未預期，但業者現場無法出具進口報關單，衛生局為求保險，全數封存現場產品，若違規屬實最重可處2億(新台幣，下同，約646萬美元)罰鍰。

業者說，他們是以冷藏進口原牛肉塊，在冷藏有效日期內分切並改以冷凍保存，且日本原製造業者指牛肉冷凍2年，也可提供有效評估資料，主張貯存牛油及牛邊肉尚未逾期。不過衛生局指出，業者現場無法逐批提供各產品原進口資料，無法與原製造日期勾稽比對，仍認有疑慮，因此先將產品全數封存，待業者提具資料釐清。

衛生局說，說業者後續沒能提具文件，可依違反食安法第15條第1項第8款及同法第44條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。此外，初步調查業者供應給餐飲業者為冷藏肉品，冷藏庫內未查有逾期產品，冷凍肉品主要在門市及官網銷售，衛生局將通知所在地衛生局協助釐清，並責令業者提供銷售資料。

衛生局指出，去年8月查核該公司肉品製造及標示，沒有逾期及竄改標示情事，但這次才得知該公司另有冷凍倉儲，針對未於食品業者登錄平台登載其倉儲地點，已命業者限期完成登錄，若屆期仍未完成，可依食安法第8條第3款及同法第48條，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

新北市衛生局接獲民眾檢舉軒榮公司，疑似將過期日本和牛重新包裝販售。(圖／新北衛生...
新北市衛生局接獲民眾檢舉軒榮公司，疑似將過期日本和牛重新包裝販售。(圖／新北衛生局提供)

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