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高雄百歲榮民在家風乾成白骨 女兒藏屍動機不單純

記者石秀華／高雄即時報導
高雄市一名婦人和百歲人瑞父親同住，去年11月拒絕登革熱防疫人員進屋噴藥，被開罰6萬元也不理；檢警後來查出婦人瞎扯老父親死在中國，但三個月都拿不出死亡證明，22日搜索婦人家，赫見老翁已成白骨。(記者石秀華／攝影)
高雄市一名婦人和百歲人瑞父親同住，去年11月拒絕登革熱防疫人員進屋噴藥，被開罰6萬元也不理；檢警後來查出婦人瞎扯老父親死在中國，但三個月都拿不出死亡證明，22日搜索婦人家，赫見老翁已成白骨。(記者石秀華／攝影)

台灣高雄市一名婦人和百歲榮民父親同住屋簷下，去年11月堅拒防疫人員進屋噴藥防治登革熱，被開罰6萬元(台幣，約1,845美元)也不予理會；區公所、退輔會、檢警輪番調查，揭穿婦人編造父親住安養院、去中國旅遊、死在中國等3大謊言，22日強行搜索，驚見老翁已成白骨；由於老翁有月退俸，檢警懷疑女兒藏屍動機不單純，將待驗屍結果後，調查老翁確切死因。

由於老翁具有榮民身分，領月退俸，也是退輔會列冊的關懷對象，據了解，退輔會人員曾試著訪視老翁家，但不是被老翁女兒當場回絕，就是以「我爸都在睡覺」為由，直接將人趕出門，雙方還曾發生肢體推擠不悅之事。

因婦人拒絕防疫人員進屋噴灑登革熱藥劑，區公所和警方訪查婦人住家周圍鄰居，得知老翁已多月未外出；甚至有鄰居直指，兩年前，曾看到婦人推著坐輪椅的老翁在家門口曬太陽，之後就沒再見老翁的身影。

據了解，警方曾上門詢問婦人「你爸爸在哪裡」，婦人第一次說「我爸在養老院」，但警方查遍全市安養機構，均查無老翁資料。

第2次警方又上門問，婦人改口說父親被哥哥帶去中國探親，警方透過移民署調查老翁入出境紀錄，發現老翁最近一次出國又回國的紀錄已是10多年前的事，加上老翁的兒子死了將近50年，怎可能死而復生，帶百歲老父搭機出國。

後警方三度上門，婦人改口稱父親已死亡，卻拿不出死亡證明，令警方更加懷疑，老翁恐已不在人世，連檢察官上門，婦人也扯謊，告知檢方因中國申請死亡證明要一些時間，請檢方寬延些時日。

由於婦人將近3個月都拿不出死亡證明，檢警認為婦人一再撒謊，決定全面搜索其住處找真相，22日請救護車抵達現場配合，檢警強行進屋逐層搜索，在3樓房間發現一只黑色垃圾袋，老翁被裝在袋中，已成白骨。

檢警懷疑婦人將藏屍老父親至少5個月的時間，仍照領父親月退俸，似乎動機不單純，因婦人精神狀況不穩，先將她強制送醫治療，將待驗屍結果後，調查老翁確切死因。

防疫 養老院 移民

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