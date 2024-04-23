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為何花蓮餘震不斷？ 中專家：與潮汐應力、區域構造有關

記者黃雅慧／即時報導
今天凌晨起花蓮地區頻頻發生大小餘震，引起民眾驚嚇。圖/取自氣象署網站
今天凌晨起花蓮地區頻頻發生大小餘震，引起民眾驚嚇。圖/取自氣象署網站

花蓮23日再度發生地震，央視新聞報導，自3日花蓮發生規模7.3地震以來，截至23日18時，中國地震台共記錄到規模4以上餘震41次。中國專家指出，花蓮餘震不斷的成因與受固體潮調制現象顯著，加上區域複雜的構造環境密切相關。從目前的活動特徵來看，花蓮規模7.3地震序列仍處在起伏活動過程中，餘震活動還會持續一段時間。

中國地震台網測定，自4月22日以來，台灣花蓮7.3地震序列出現一組強起伏活動，截至4月23日18時，共記錄到規模4.0—4.9地震26次，規模5.0—5.9地震12次，規模6.0以上地震3次，最大為4月23日2時26分規模6.3地震。

中國地震台網中心研究員蔣海昆表示，22—23日這組規模5、6強餘震活動，仍屬於序列衰減過程中的正常起伏。

對於餘震成因，蔣海昆指出三點：一是主震後90—365天的晚期強餘震概率仍能達到約13%。就以台灣東部海域規模7地震而言，也存在類似的例子；

二是24日是潮汐大潮時間。「固體潮」是指地球在日、月引潮力作用下產生的周期性形變現象，其在地球內部產生的周期性應力稱「潮汐應力」。餘震區相對鬆弛、破碎的構造和介質環境，以及震後短時期不穩定的臨界應力狀態，加之潮汐應力與構造應力的「同向促滑」疊加效應所致；

三是結合在該地區發育的多條北東方向平行展布的一組斷層來看，此次規模7.3級地震及後續餘震的發生，可能是區域多條斷裂共同活動的結果。主震的發生，可能觸發並激活了附近次級斷裂的活動。

自3日花蓮發生規模7.2大地震後，台氣象署地震測報中心統計，累計大小餘震逾1,110次，氣象署22日說明，這些地震仍然是花蓮0403地震的餘震，是有必要以較大規模的地震、短時間將能量釋放，沒有特別異常的情況。

地震

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