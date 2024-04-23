我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最佳高中冠軍是它 昔日龍頭TJ高中排名慘跌

陪審團無法取得共識 槍殺無證客牧場主人獲無效審判

踩晶片禁令紅線？技嘉喊冤：遵循規範未出貨中國

中央社台北23日電
技嘉東莞廠。(本報系資料照)
技嘉東莞廠。(本報系資料照)

美國政府禁止輝達（NVIDIA）與供應商向中國出售先進晶片，現在傳出多家中國學術及研究機構透過經銷商取得輝達高階人工智慧（AI）晶片，輝達供應商技嘉對此喊冤。

路透審閱數百份招標文件後發現，自從美國去年11月17日擴大實施晶片出口管制、強制更多晶片和國家遵行許可規定後，有10個中國實體已從美超微（Supermicro）、戴爾科技（Dell）及台廠技嘉科技生產的伺服器產品中，取得嵌在其中的輝達先進晶片。

技嘉今天向中央社記者表示，去年11月17日晶片禁令生效後，均完全遵循相關規範，未曾出貨受到管制的產品到中國。技嘉再次強調，一直嚴格遵守台灣相關法律及國際相關禁令規範規定，沒有任何違反禁運禁令的情形。

技嘉與輝達合作關係緊密，去年8月輝達推出搭載NVIDIA L40S GPU（繪圖處理器）的OVX伺服器，技嘉就是首波合作廠商之一。今年3月輝達在美國加州舉辦年度GTC技術大會，推出新款AI晶片Blackwell B200，技嘉再度入列新晶片供應鏈，躋身「輝達概念股」。

知情人士告訴中央社記者，去年11月17日美國晶片禁令生效後，所有輝達供應商都不能出貨受到管制的產品到中國，所有出貨客戶都會經過嚴格檢視，確保符合規範。

知情人士進一步指出，就算是受管制的產品，只要是在禁令生效前已經進口至中國，仍然完全合乎法規。中國當地代理商、經銷商在禁令日期生效後，仍有些許庫存品銷售或出貨給標案，也是正常商業流程。若缺乏具體證據，不宜憑空想像，甚或斷章取義。

技嘉本業生產主機板與顯示卡，因為搭上輝達旋風、搶攻AI伺服器商機，去年技嘉營收衝上新台幣1367.73億元、年增27.51%，創歷史新高。技嘉整體伺服器營收占比已超過3成，看好2024年伺服器出貨與營收將比2023年成長。

輝達 晶片 AI

上一則

金門議會兩政團呼籲 向中國爭取恢復中客金馬自由行

延伸閱讀

路透：中國多家學術機構繞過華府禁令 取得輝達先進晶片

路透：中國多家學術機構繞過華府禁令 取得輝達先進晶片
AI股Nvidia和美超微被點名 股價恐分別重挫逾20%和65%

AI股Nvidia和美超微被點名 股價恐分別重挫逾20%和65%
雷蒙多：華為手機晶片 仍落後美技術好幾年

雷蒙多：華為手機晶片 仍落後美技術好幾年
輝達和日本合作打造混合超級電腦 提供量子運算服務

輝達和日本合作打造混合超級電腦 提供量子運算服務

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37

超人氣

更多 >
4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福

4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福
范冰冰前未婚夫被爆秘戀Angelababy 1句話洩端倪

范冰冰前未婚夫被爆秘戀Angelababy 1句話洩端倪
等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工
55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣
洛城女子熱鬧地鐵站被割喉刺死 月台上血衣醒目

洛城女子熱鬧地鐵站被割喉刺死 月台上血衣醒目