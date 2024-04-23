接見美國會議員訪團 賴清德：將落實四大支柱行動方案

中華民國副總統賴清德今天接見聯邦眾院跨黨派議員訪問團。(中華民國總統府提供)

中華民國 副總統賴清德 今接見聯邦眾院 跨黨派議員訪問團時表示，他與蕭美琴副總統當選人將於5月20日就任，未來將穩健落實先前所提的民主和平四大支柱行動方案，也將延續蔡總統的努力，致力於台海的和平穩定，並期待與美國等理念相近國家有更多合作，持續推動深化臺美關係。

眾院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）跨黨派訪問團訪台，賴清德今天接見訪團時表示，眾院上周通過「2024國安緊急補充撥款法案」，其中「印太安全補充法案」將強化西太平洋「民主島鏈」嚇阻威權勢力擴張的能力，也確保台海和平與穩定。

賴清德感謝美國國會以具體立法行動落實美國對台灣的安全承諾，期盼兩國持續攜手合作捍衛民主自由，深化台美關係，並期盼與美國等理念相近國家有更多合作，共同維護區域和平與穩定。

賴清德說，國際情勢近年變化快速，面對威權國家的擴張，我們在各方面都面臨嚴峻的挑戰，但台灣人民有守護民主、保衛家園的堅定決心，除了2024年國防支出佔GDP比例已提升至2.5%，也持續推動兵役改革及全民防衛。

賴清德表示，今年1月，台灣已完成全球矚目的總統選舉，即使面對中國的灰色地帶侵擾，企圖影響選情、破壞我們的民主機制，但選舉結果顯示台灣人民堅定站在全球民主陣營這一邊，「我們對台灣的民主成就感到驕傲」。

麥珂蓮則指出，為了達成和平的目標，台美必須建立合作夥伴關係，除了軍事上，也包括經濟層面的交流。目前台美關係已取得進展，也希望我們不要止步，能持續深化雙方經貿關係。