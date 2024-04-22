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花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

記者周湘芸／台北23日電
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

今天凌晨截至上午6點已發生83起地震，不少人整晚頻被震醒，其中最大兩起分別為規模6.3及6.0，也是4月3日後再度迎來的最大餘震。中央氣象署表示，今凌晨接連多起地震同樣為4月3日花蓮地震的餘震，規模較大主因能量釋放已從震央北邊調整至南邊，從昨天傍晚起到今晨都還只是南邊剛開始釋放能量，規模會持續多久很難說，但餘震至少會持續半年到一年。

根據氣象署統計，今天凌晨截至上午6點總計已有83起地震，顯著有感地震45個，小區域地震38個，其中，規模6以上共2起、規模5到6也有10起。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天凌晨2點26分東部先是發生芮氏規模6.0地震，地震深度10公里；緊接2點32分又發生規模6.3地震，深度更淺僅5.5公里，且花蓮出現5弱震度，依照新制標準已達會造成災害的震度，初步研判仍為4月3日規模7.2地震的餘震。

吳健富指出，4月3日花蓮地震後，截至目前已有逾千起餘震，先前的餘震多發生在震央北邊，且數量已有慢慢衰減，代表能量已逐漸釋放完 ；昨天傍晚5點起陸續出現一系列較大地震，包括今天凌晨接連多起地震，位置都在4月3日花蓮地震震央的南邊，研判同樣為餘震序列，因北邊能量釋放完畢，應力調整換相對釋放少的南邊開始釋放。

至於為何凌晨突出現較大規模餘震？吳健富表示，因為南邊短期內較少釋放，所以一次可能以較大規模形式釋放，由於這邊的能量釋放還沒到穩定狀況，昨天傍晚只是剛開始，目前還在高峰期，數量有持續增加，後續還是會持續有規模4、5、6的餘震，參考921地震經驗，餘震發生至少會持續半年到一年，較大規模確切會有多久則是未知。

他也說，4月3日這麼大的地震斷層要有一定長度蓄積，目前研判應該是北邊釋放完輪到南邊釋放，但會持續多久、是一次釋放完還是慢慢釋放，都是未知數。這陣子剛好有鋒面來襲，大雨可能造成山區道路土石鬆軟，出現落石坍塌，提醒民眾非必要勿入山區。

今天凌晨截至上午6點總計已有83起地震，顯著有感地震45個，小區域地震38個。(...
今天凌晨截至上午6點總計已有83起地震，顯著有感地震45個，小區域地震38個。(取自氣象署網站)

地震

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