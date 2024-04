台灣首位摘美變裝秀后冠 總統感謝妮妃雅勇敢做自己

來自台灣的變裝皇后妮妃雅(中)。(路透資料照)

美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」最新一季進入尾聲,后冠頒給來自台灣的妮妃雅,她成為節目首位摘冠的台灣變裝皇后,也打破系列比賽中所謂的「亞洲魔咒」。總統蔡英文 今天特別留言祝賀,感謝妮妃雅勇敢做自己。

來自台灣的變裝皇后妮妃雅(Nymphia Wind)19日晚間,奪下美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」(RuPaul's Drag Race)冠軍,破除該節目的「亞洲魔咒」。被封為「下一位變裝巨星」的她高興大喊,「台灣,這是要送給你的禮物」。

台總統蔡英文第一時間得知消息後,也在節目Instagram的貼文底下以英文留言表達祝賀。總統表示,「變裝皇后是一門非常不容易的表演藝術,恭喜妮妃雅成為台灣第一位站上RuPaul's Drag Race,並奪得總冠軍的皇后。」

總統說:「奪冠時,妳說:Taiwan, this is for you,台灣感謝妳勇敢做自己。」

2009年開播的「魯保羅變裝皇后秀」堪稱全球最知名的變裝藝術舞台之一,第16季競賽於1月5日登場。過去3個月,妮妃雅與其他13名參賽者在舞台上爭奇鬥豔,大展個人特色與魅力。

魯保羅變裝秀自開播以來,10多年間僅有7名亞洲變裝皇后闖進4強。妮妃雅在第16季奪下冠軍頭銜,不僅打破節目中的「亞洲魔咒」,更創下首次台灣人奪冠的歷史紀錄。