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旅美台女遭詐逾6萬跨海提告 警引周星馳電影台詞逮2嫌

記者翁至成／台北即時報導
北市文山一警方在星巴克逮捕詐欺收水手蕭姓男子和主嫌陳姓男子。(記者翁至成／翻攝)
北市文山一警方在星巴克逮捕詐欺收水手蕭姓男子和主嫌陳姓男子。(記者翁至成／翻攝)

關姓女子旅居美國，在交友軟體上誤信詐騙集團話術，落入愛情詐騙，先後匯款5次共200萬元(新台幣，下同，約6.4萬美元)，直到對方稱「我被關押在柬埔寨，需再200萬元贖金才能脫身」發覺被騙。關女知悉男網友在台灣，委託在台律師提告，警方扮成關女親友，以電影逃學威龍台詞「雞龜骨滾羹」當暗語面交，當場逮獲兩名犯嫌，警詢後依詐欺罪送辦。主嫌陳男因無人擔保，遭法官羈押。

北市文山一警方4月初獲報，律師黃柏榮稱收到旅居美國的關女（45歲）委託提告詐欺，關女在美國透過交友軟體認識住在台灣的男網友，對方天天噓寒問暖，以家人生病、投資失利為由，陸續騙取5次匯款共200萬元，對方食髓知味，再以關押在柬埔寨等藉口，要關女金援200萬元，關女越想越不對，才發現遇到詐騙。

警方隨即組專案小組，並和律師黃柏榮協力佯裝配合男網友，先要關女假意傳訊稱「這次不能匯款，我請在台灣的親友面交200萬給你」，接著員警假扮成關女親友，相約文山區木柵路上的星巴克面交。

詐團怕找不到人，且擔心被抓，以電影逃學威龍台詞「雞龜骨滾羹」訂為暗語，面交時確認身分，警方14日如期赴約，一舉在咖啡廳內逮捕詐欺收水手蕭姓男子（23歲）和主嫌陳姓男子（24歲），查扣4支犯罪手機等相關證物，警詢後依詐欺罪移送法辦。檢方複訊蕭男5萬元交保，陳8萬元交保，但陳男因無人擔保，檢方改為聲押獲准。

文山一警方指出，詐騙集團經常以交友軟體、投資廣告、社群網站私訊被害人，再以各種名目話術要求交付金錢，民眾切勿輕信來路不明的網路交友訊息。

北市文山一警方在星巴克逮捕詐欺收水手蕭姓男子和主嫌陳姓男子。(記者翁至成／翻攝)
北市文山一警方在星巴克逮捕詐欺收水手蕭姓男子和主嫌陳姓男子。(記者翁至成／翻攝)

詐欺 詐騙集團 投資

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