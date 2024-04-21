赴日追思安倍晉三 李安妮盼台日年輕人承擔2國未來

李登輝基金會董事長李安妮今天前往日本山口縣，參加日本前首相安倍晉三的追思會。圖／李登輝基金會提供

李登輝基金會董事長李安妮今天前往日本 山口縣，參加日本前首相安倍 晉三的追思會，她說，期待台灣與日本的年輕人要仔細咀嚼其人生智慧，如膽識、果敢與決斷力，並且「共同承擔兩國之間的未來，傳承人類文明與民主的價值」。

李登輝基金會發布新聞稿表示，李安妮今天中午偕夫婿賴國洲與基金會執行長鄭睦群，前往山口縣參加日本前首相安倍晉三的追思會，並於會後至安倍家族墓園致敬。

追思會由台灣安倍之友會主辦，會場則選在下關市的西長門渡假酒店。與會者除了台灣安倍之友會訪問團外，亦有多位日本與台灣的國會議員，現場人數超過200位。此外，該飯店也是過往安倍每年設宴感謝鄉親支持之場所，別具意義。

安倍遺孀安倍昭惠在致詞指出，安倍卸任後非常期待能訪問台灣，相關行程也早已規劃，希望能為台日關係付出更多的心力，但無奈遇上憾事。因此非常感謝如此眾多的台灣友人特別遠道而來，她說「會將大家的心意告訴我的先生」。

李安妮也在追思會強調，李登輝與安倍的關係非常難得，如師徒、良友與父子，並且有著極類似的人格特質。因此期待台灣與日本的年輕人要仔細咀嚼其人生智慧，如膽識、果敢與決斷力，並且「共同承擔兩國之間的未來，傳承人類文明與民主的價值」。

在安倍昭惠的陪同下，追思會後李安妮轉往長門市的安倍家族墓園，在安倍的墓前獻花致敬。

李安妮表示，去年7月19日安倍昭惠特地上五指山弔唁李登輝，但她因確診而無法親自招待，因此「當下就決定一定要親訪回禮，代表爸爸去看看安倍前首相」。

鄭睦群指出，基金會原先預計本月初櫻花盛開時訪日，但因台灣安倍之友亦安排該月中旬率團前往。為避免安倍昭惠短時間內數次南北奔波，決定本日與安倍之友會一同前往，為此特別感謝安倍之友會的協力。