黃捷轟徐巧芯穿名牌 郭正亮：只有台灣討論這種問題

國民黨立委徐巧芯。(本報資料照片)

國民黨 立委徐巧芯風波連環爆！先是大姑夫婦涉詐騙，近日又被台北市議員苗博雅爆料身穿要價台幣10萬元(約3050美元)的LV連身裙與勞力士鑽表。徐巧芯澄清說，連身裙是藝人于美人送的二手衣，勞力士表是老公送的禮物。民進黨 立委黃捷則在臉書質疑，早餐店女孩6年後搖身變勞力士女孩，全身名牌，錢從哪來？前立委郭正亮感嘆，全世界民主國家大概只有台灣的國會議員在討論這種問題。

郭正亮在政論節目「新聞大白話」中表示，丟臉死了！其中最丟臉的就是黃捷，準備被所有人盯著看，永遠不要穿名牌，甚至這輩子都不要穿名牌。

郭正亮說，徐巧芯的老公本來也不是公務員，是在業界工作，多賺一點錢，買禮物送老婆有什麼不對，這個消費額會高嗎？

前立委沈富雄在政論節目「少康戰情室」表示，徐巧芯這些風波，都可以用幾個字就處理得乾乾淨淨，但為什麼沒這麼做？他認為以徐巧芯的個性，說不定正「樂在其中」，外人不用太替她操心。更斷言徐這些風波遲早會過去，「徐巧芯會變得更強、更厲害」。

針對綠營近日為何緊咬徐巧芯不放？沈富雄直言，以前徐巧芯是蜜獾，現在換成綠營當蜜獾，親綠電視台非修理徐巧芯不可的原因就是「徐巧芯太厲害了」，只要咬他，你的聲量就上來了，直言「我們的政壇就是這麼low」。

針對徐巧芯近日遭攻擊穿著等，國民黨立委洪孟楷說，綠營政治人物跟側翼真的是殺紅了眼，完全沒有下限，現在居然攻擊徐巧芯的穿著打扮及服飾，根本是秀下限，開民主倒車。

洪孟楷表示，每個人都有自己穿著的權利，絕對不需要別人指指點點，現在有綠委居然講要看徐巧芯的財產申報。財產申報每年須做申報，這是監察院早有的陽光法案，過去徐巧芯擔任台北市議員，每年都申報，這本來就是事實，若有不法，監察院早已彈劾 、糾舉，不需綠營假好心。