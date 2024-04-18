邱泰源爭議聲中出線掌衛福部 三大原因揭曉

衛福部準部長邱泰源。(聯合報系資料照片)

準總統賴清德 520後新內閣名單陸續公布，衛福部將由邱泰源接任。第4波內閣人事今公布，據了解，各界矚目的衛福部長人選，最終拍板由民進黨 前立委邱泰源出任，邱在爭議聲中出線，醫界台大系統的意見是關鍵，考量內閣「台南幫」人馬不宜太多，也是原因之一。

衛福部長人事牽動醫界角力，原本外界猜測賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻呼聲最高，但他已73歲，認為應把機會留給年輕人。層峰也鎖定有英系色彩，黨內綽號「邱Ｐ」的邱泰源。

但部分醫界、社福界對邱泰源有意見，台灣醫療工會聯合會發聲明點名邱泰源不是理想人選，中華民國 身心障礙聯盟也點名，邱泰源曾帶頭反對友善身障者的「醫療機構設置標準」修法，無法接受。

考量外界質疑卓內閣多「台南幫」人馬，加上邱對賴清德「健康台灣」政見熟悉，在醫界衡平的思考下，以及對國會的溝通，最終邱泰源在爭議聲中出線。邱泰源將接掌衛福部，昨晚台大系統聽聞訊息紛向邱道賀，邱低調表達感謝。

邱在爭議聲中出線的第三個原因，是他對未來衛福的掌握度，最近兒虐案頻傳，社會高度重視，邱泰源長期關注兒少權益，參與推動醫界與政府合作弱勢兒少安全保護及身心健康，促進兒少保護相關法令和制度提案修正更周全。除了「健康台灣」，這也會是他接掌衛福部後的重點政策。