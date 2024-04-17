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與蕭美琴赴外交部 賴清德：台灣要續展現護國決心

中央社台北17日電
台灣總統當選人賴清德（左四）昨天下午偕副總統當選人蕭美琴（左三）至外交部，聽取外交部長吳釗燮的業務簡報，就當前國際情勢、台灣戰略與外交挑戰及外交戰略目標，進行通盤了解，並提示未來外交工作的方向和重點。陪同聽取簡報者，還包括傳內定外交部長的總統府秘書長林佳龍（右三）、傳內定國防部長的國安會秘書長顧立雄（左二）等人。圖／台外交部提供
台灣總統當選人賴清德（左四）昨天下午偕副總統當選人蕭美琴（左三）至外交部，聽取外交部長吳釗燮的業務簡報，就當前國際情勢、台灣戰略與外交挑戰及外交戰略目標，進行通盤了解，並提示未來外交工作的方向和重點。陪同聽取簡報者，還包括傳內定外交部長的總統府秘書長林佳龍（右三）、傳內定國防部長的國安會秘書長顧立雄（左二）等人。圖／台外交部提供

台副總統、總統當選人賴清德今天偕副總統當選人蕭美琴到外交部聽取部長吳釗燮業務簡報。賴副總統指出，外交工作對台灣處境非常重要，台灣要繼續向國際社會展現守護國家決心，宣揚民主自由人權價值理念，與全球民主夥伴站在一起，確保和平安全。

外交部深夜發布新聞稿表示，副總統、總統當選人賴清德下午偕副總統當選人蕭美琴到外交部，聽取吳釗燮的業務簡報，就當前國際情勢、戰略與外交挑戰及外交戰略目標進行通盤瞭解，並提示未來外交工作的方向和重點。

吳釗燮在簡報中強調，過去8年來台灣獲得更多國際支持，特別是和美、日、歐、英、澳、加等理念相近國家的實質關係大幅增進，維持台海和平穩定已為國際共識，台灣成為世界良善的力量、民主陣營的重要夥伴，並擴大及深化與國際連結，達成許多相當不易的成果。

賴副總統指出，外交工作對於當前台灣處境非常重要，不論是強化與友盟國家關係，建立捍衛台灣的威懾力量，或是展現台灣是世界良善的力量，都要透過外交達成；台灣外交處境艱難，但外交人員仍然全力為台灣外交打拚，令人感動。

賴副總統表示，外交工作是為了全體民眾能夠繼續保有自由與民主的生活方式，並且發揮良善力量，善盡國際責任；台灣要繼續向國際社會展現守護國家的決心，宣揚民主、自由、人權等價值理念，與全球民主夥伴站在一起，以確保台灣和平與安全。

外交部表示，賴副總統肯定外交部過去6年在吳釗燮的帶領下完成各項工作，也對外交部的努力表示感謝與慰勉。

外交部指出，陪同賴副總統聽取簡報者包括蕭美琴、總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄等人。

賴清德

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