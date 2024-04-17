與蕭美琴赴外交部 賴清德：台灣要續展現護國決心

台灣總統當選人賴清德（左四）昨天下午偕副總統當選人蕭美琴（左三）至外交部，聽取外交部長吳釗燮的業務簡報，就當前國際情勢、台灣戰略與外交挑戰及外交戰略目標，進行通盤了解，並提示未來外交工作的方向和重點。陪同聽取簡報者，還包括傳內定外交部長的總統府秘書長林佳龍（右三）、傳內定國防部長的國安會秘書長顧立雄（左二）等人。圖／台外交部提供

台副總統、總統當選人賴清德 今天偕副總統當選人蕭美琴到外交部聽取部長吳釗燮業務簡報。賴副總統指出，外交工作對台灣處境非常重要，台灣要繼續向國際社會展現守護國家決心，宣揚民主自由人權價值理念，與全球民主夥伴站在一起，確保和平安全。

外交部深夜發布新聞稿表示，副總統、總統當選人賴清德下午偕副總統當選人蕭美琴到外交部，聽取吳釗燮的業務簡報，就當前國際情勢、戰略與外交挑戰及外交戰略目標進行通盤瞭解，並提示未來外交工作的方向和重點。

吳釗燮在簡報中強調，過去8年來台灣獲得更多國際支持，特別是和美、日、歐、英、澳、加等理念相近國家的實質關係大幅增進，維持台海和平穩定已為國際共識，台灣成為世界良善的力量、民主陣營的重要夥伴，並擴大及深化與國際連結，達成許多相當不易的成果。

賴副總統指出，外交工作對於當前台灣處境非常重要，不論是強化與友盟國家關係，建立捍衛台灣的威懾力量，或是展現台灣是世界良善的力量，都要透過外交達成；台灣外交處境艱難，但外交人員仍然全力為台灣外交打拚，令人感動。

賴副總統表示，外交工作是為了全體民眾能夠繼續保有自由與民主的生活方式，並且發揮良善力量，善盡國際責任；台灣要繼續向國際社會展現守護國家的決心，宣揚民主、自由、人權等價值理念，與全球民主夥伴站在一起，以確保台灣和平與安全。

外交部表示，賴副總統肯定外交部過去6年在吳釗燮的帶領下完成各項工作，也對外交部的努力表示感謝與慰勉。

外交部指出，陪同賴副總統聽取簡報者包括蕭美琴、總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄等人。