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洪秀柱：7月將率200名台灣青年赴浙江參訪

大陸中心／即時報導
國民黨前主席洪秀柱透露，她將在7月率領近200名台青前往赴浙江參訪。（中新社）
國民黨前主席洪秀柱透露，她將在7月率領近200名台青前往赴浙江參訪。（中新社）

據大陸中央廣播電視總台旗下微信公眾號《看台海》17日晚間報導，國民黨前主席洪秀柱透露，她將在7月率領近200名台青前往赴浙江參訪。洪秀柱說，「兩岸制度不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實，統一是必然的，是一定的，但如何來完成目標，希望在青年」。

《看台海》稱，近期，兩岸交流熱絡，特別是青年成為兩岸交流最活躍的群體。洪秀柱在接受《看台海》專訪時透露，她將在7月率領近200位青年赴浙江參訪，並與大陸青年一對一共同生活數日，直接互動交流，期盼兩岸青年透過深入接觸，彼此了解，「你在想什麼，我在想什麼，將心比心，產生真正的情誼」。

洪秀柱認為台灣青年赴大陸參訪交流，增進了他們對中華文化和中華民族的認同，對他們的人生歷練意義重大。洪秀柱指出，以同屬中華民族、血脈相連為基礎，以復興中華為共同目標，未來託付在兩岸青年身上。她期望台灣青年到大陸不只有收獲，更重要的是不忘身上肩負的使命。

洪秀柱說，「我們都是中國人，不管你是台灣人，你是廣東人，你是山東人，我們都是炎黃子孫，共同的歷史記憶讓我們有民族的認同與身分的認同，更認識到我們未來應該有的使命。」

報導指出，近年來，大陸方面團結兩岸各界共同努力，積極為兩岸青年的交流創造條件，台灣許多有識之士也為推動青年交流而奔走。

大陸國台辦發言人日前強調：兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年，兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拚。

對此，洪秀柱稱，「希望在青年」就是讓兩岸青年彼此有交流，有新的認識、新的了解，兩岸的統一才有希望，「這是我們共同努力的方向」。

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