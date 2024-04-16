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被彭博點名助華為建晶圓廠 藍委：準經長郭智輝曾犯罪 能看嗎

台灣新聞組／台北17日電
準行政院長卓榮泰(左)16日介紹新內閣經濟部長郭智輝(右)。(記者林俊良／攝影)
準行政院長卓榮泰(左)16日介紹新內閣經濟部長郭智輝(右)。(記者林俊良／攝影)

準閣揆卓榮泰16日公布財經內閣，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝擔任。國民黨立委王鴻薇揭露，郭智輝曾因違反證券交易法被判緩刑，當時的辯護律師是準國防部長顧立雄，崇越集團還被彭博社點名協助中國大陸「華為」公司設立晶圓廠，有學者憂慮恐生國安危機，質疑準總統賴清德是識人不明還是別有用心？

郭智輝昨透過公司發聲明表示將依法辭任崇越集團所有職務。崇越指出，郭被控違反證交法起因於2007年商務糾紛，因財報數字有出入，公司主動重編而違反規定，但因是主動更正，故法院從輕發落判處緩刑，郭接任經長並無違反公務人員任用法。

另外，崇越旗下環保工程事業蘇州崇越公司2022年初取得大陸深圳鵬芯微集成電路製造公司的廢水處理工程，雙方僅就環保工程項目合作，未涉及半導體材料或設備業務往來，公司所有投資與業務皆遵守國家政策與法令，絕無踰矩。

郭智輝犯證交法遭台灣高等法院判刑1年10月徒刑，另犯商業會計法兩罪處3月得易科罰金之刑，皆緩刑5年，支付公庫台幣600萬元(約18萬4485美元)。郭於2019年2月16日緩刑期滿，不少法官聽到郭要入閣，驚訝說緩刑並非無罪，「現在政府用人都不設標準了嗎」？

「經濟部長竟是違反證交法判緩刑的罪犯，能看嗎？」王鴻薇表示，郭智輝違反證交法罪證確鑿，而去年10月國際媒體彭博社一篇標題為「台灣崇越漢唐等四科技公司協助華為設晶圓廠」的新聞報導，指深圳一家華為支持的公司建造一座即將完工的大型建地裡，有包含台灣晶片材料經銷商崇越科技公司的人員，「崇越就是協助華為成立晶圓廠的台灣廠商」。

王鴻薇說，當時成功大學電機工程系教授李忠憲曾表示，台灣企業協助建造工廠所生產的晶片最終可能用於中國瞄準台灣的飛彈，政府不加強對台灣企業支援華為的控管就沒認真看待台灣國防。王鴻薇質疑，賴清德真的敢用郭智輝這種人嗎？台灣人安心嗎？

華為 賴清德 晶片

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