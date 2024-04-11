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拜會前副國安顧問 夏立言：國民黨堅定支持國防改革

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席夏立言於美東時間9日下午，率團拜會美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）。夏立言轉贈黨主席朱立倫為傳統基金會副會長、美前副國家安全顧問蔻薇（Victoria Coates）準備的茶禮。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言於美東時間9日下午，率團拜會美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）。夏立言轉贈黨主席朱立倫為傳統基金會副會長、美前副國家安全顧問蔻薇（Victoria Coates）準備的茶禮。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言於美東時間9日下午，率團拜會美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）。夏立言轉贈黨主席朱立倫為傳統基金會副會長、美前副國家安全顧問蔻薇（Victoria Coates）準備的茶禮，雙方針對國防改革、兩岸局勢、能源安全會談一小時後，蔻薇於傳統基金會附近餐廳設宴歡迎訪團。

國民黨國際部助理主任須予謙表示，蔻薇會中表示對台灣友人的感謝，傳統基金會今年二月底訪台，台方包含朱立倫與立委陳永康、葛如鈞的會見，都讓傳統基金會更了解國民黨於國防、兩岸、能源、科技發展的立場，並對台灣選後局勢有更深刻的認知。

夏立言在會中憶及與傳統基金會長期友誼及密切互動，並分享過去處理兩岸問題的實務經驗。與會美方學者聽的津津有味，並重申與國民黨一向友好，與國民黨駐美代表處往來密切，座談與餐敘增進雙方交流及友誼。

須予謙表示，針對傳統基金會友人詢問國民黨於兩岸和國防的立場，夏立言重申台方「親美、友日、和陸」的外交政策和「2D戰略」，國民黨堅定支持國防改革，台方也鼓勵傳統基金會友人多來到訪台灣，促進雙邊更多交流了解。

須予謙轉述，夏立言強調國民黨清楚中國對台方的態度，訪陸除了厚實兩岸互信，更是為了台海的和平穩定。此外，台方也感謝傳統基金會關注台灣能源安全，期待國民黨能與更多美方友人合作，讓台灣未來能有更永續和安全的能源政策。

國民黨 夏立言

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