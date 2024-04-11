林佳龍傳接掌外交部 藍委批派系酬庸

台灣準總統賴清德新內閣名單漸出爐，傳總統府秘書長林佳龍將任外交部長。圖／聯合報系資料照片

台灣準總統賴清德 新內閣名單漸出爐，傳總統府秘書長林佳龍將任外交部長，海基會秘書長邱垂正將掌陸委會。此項人事安排，引發國民黨 立委齊聲批評，國民黨立委羅智強批評，林佳龍任外交部長根本是官場現形記。

針對林佳龍、邱垂正兩位人事安排，國民黨立委賴士葆說，邱垂正本是學者出身，當了陸委會副主委後，越來越政治化，陸委會定位是要與中國溝通、負責來往事務，陸委會變成跟中國吵架的委員會，等於沒有功能，也無任何期待。

賴士葆表示，林佳龍任外交部長，學經歷不錯，也看他是否會被同化。因民進黨 政府獨派色彩濃厚，此氛圍下，林佳龍也會很快被同化，不希望林佳龍成為吳釗燮第二。外交部長吳釗燮大獨派、戰狼式外交作法並未讓台灣獲得實質利益，蔡英文總統任內斷交9國，在吳釗燮當外交部長任內斷交7國，萊豬、核食都吃了，也無加入國際組織，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）無下文。

羅智強說，派系酬庸，高於國家利益，意識形態，高於國家安全，觀林佳龍被傳能當外交部長的新聞報導，通篇內容都是因為派系平衡考量、因為林佳龍是正國會掌門人，而不是林佳龍熟稔外交事務。當正國會中常委陳茂松公開怒嗆賴清德、卓榮泰後，本來無官可做的林佳龍，瞬間被傳可以當外交部長。

羅智強認為，林佳龍根本就是賴清德新內閣的官場現形記，只問政治酬庸、派系平衡，不問專業。至於找邱垂正來接陸委會，其實正顯示民進黨兩岸路線與人才的捉襟見肘，換來換去，都是同一批人，從陸委會到海基會再回陸委會，然而兩岸關係還是處理的一團糟。要改善兩岸關係，要有新思維，就不應用舊官員。

國民黨立委徐巧芯說，林佳龍擔任外交部長只是派系妥協的結果，並不是他的人生目標，或許只是停靠站。林佳龍過去擔任過無所大使，對於外交並非完全零經驗，但其政治意識型態明顯，又目前國防外交系統已經很多「戰狼」，似乎整體傳達給世界的並不是一個穩定的兩岸外交關係，而是隱含更多衝突。邱垂正則是加入了派系考量，這次內閣名單不少新潮流系，邱垂正也是其一。