「中華民族」成馬習二會關鍵詞 台陸委會：是陷阱

「中華民族」成為馬習二會關鍵詞，台灣陸委會副主委兼發言人詹志宏11日在例行記者會上直指，「這是個沒有必要的陷阱」。記者陳宥菘／攝影

昨天登場的馬習二會上，「中華民族」成為雙方談話的關鍵詞。台灣陸委會副主委兼發言人詹志宏11日直指「這是個沒有必要的陷阱」，他認為，這些論述將歷史、文化、地理都摻雜混合一起，最後歸結到政治，但屬於哪個民族、哪個國家，又尊重哪個文化，「這是幾個不相干的東西，硬要扯在一起的話，對不起，我覺得這是一個陷阱」。

詹志宏11日下午主持召開陸委會例行記者會時，作出上述表示。針對中華民國 前總統馬英九 與中共總書記習近平10日下午在北京舉行的「馬習二會」，陸委會昨晚已先透過新聞稿表示，「馬前總統未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待，我們深感遺憾。」

而對照馬英九的致詞，馬向習提到「雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平」，並「口誤」說出「中華民國」。詹志宏11日回應，馬英九是以私人身份訪問，不代表人民與所屬政黨，所以也不必針對馬的一字一句去做拆解、評論，至於「到底是不是口誤，也不必追究太多」。

馬英九11日上午結束訪陸行返抵國門，他在機場發表談話時再次提到，兩岸都是「炎黃子孫」，同屬「中華民族」。詹志宏表示，馬前總統有他的用心，雖然代表個人身份，一路上感情非常豐富，希望用文化歷史的方式，讓兩岸有適當的連節。

他話鋒一轉指出，「炎黃子孫」只是中國古代的傳說，不必套在現在每一個身上，這樣的講法在我們的社會多數人來說沒辦法理解與接受。