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花蓮高三生實習遇落石葉克膜搶救 外婆淚訴：沒人逗我笑了

記者王燕華／花蓮即時報導
「安安」的導師黃健豪（右）帶來師生摺的紙鶴，為他集氣祈福。(民眾提供)
「安安」的導師黃健豪（右）帶來師生摺的紙鶴，為他集氣祈福。(民眾提供)

花蓮上騰工商一名黃姓高三生「安安」，3日搭巴士到太魯閣晶英酒店建教實習途中，被落石砸中雙腿，受困山區32小時後獲救，傷勢嚴重，目前在加護病房裝葉克膜搶救；從小帶安安長大的阿姨、外婆，這幾天淚流不停，家人說，安安是知足、陽光的孩子，從小就會幫忙家裡，會堅強陪他一起撐下去。

「安安」是餐飲管理科學生，因建教合作在太魯閣晶英酒店實習，3日當天搭巴士通勤，途中被落石砸中，他的雙腳骨折、胸部也受傷，受困32小時，於4日下午由特搜人員救出。

據了解，「安安」獲救時意識還算清醒，開刀後，還與當時同車前往實習，也被落石砸傷的同學視訊，互相打氣加油，不料病情急轉直下，陷入昏迷，在加護病房裝葉克膜搶救。

校方連日來派員協助，導師黃健豪今天帶著師生摺的紙鶴，將祝福送到秀林鄉「安安」家中，藝人黃大煒、Vicky 、Paul、劉奕兒、趙杰等人也前往捐款。黃大煒說，希望給黃家人支持。

黃健豪表示，「安安」個性開朗活潑，和同學相處很好，3月27日才拍完畢業紀念照，發生不幸，同學都非常震驚難過，大家摺紙鶴為他集氣祈福，校方也發動募捐，大家都希望安安能挺過來。

從小帶大「安安」的邱姓阿姨和外婆這幾天哭到停不下來。阿姨說，家境不好，但「安安」很知足，從來不跟人家比較，也很孝順乖巧，家裡開小雜貨店，安安都會幫忙搬貨、包貨，憶及「安安」的好，又是一陣痛哭。

「以後沒有人逗我開心了。」外婆說，「安安」很活潑、從小會逗她笑，「感謝神讓他陪了我10幾年」，這幾天只能一直禱告，安慰自己會有奇蹟。

花蓮高三生「安安」實習上班途中遭落石擊傷病危，藝人黃大煒（右）等人今天到黃家關心...
花蓮高三生「安安」實習上班途中遭落石擊傷病危，藝人黃大煒（右）等人今天到黃家關心並捐款。(記者王燕華／攝影)
邱姓阿姨回想「安安」的孝順和體貼，哭到停不下來。(記者王燕華／攝影)
邱姓阿姨回想「安安」的孝順和體貼，哭到停不下來。(記者王燕華／攝影)

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