轟卓榮泰「吃太狠」 正國會陳茂松：賴1人退 新潮流全上來

新政府首波人事10日公布，將接任行政院長的卓榮泰（左二）介紹副院長鄭麗君（右二）、秘書長龔明鑫（左）與發言人陳世凱（右）。（記者杜建重／攝影）

總統當選人賴清德 昨公布首波內閣人事，將由民進黨 前黨主席卓榮泰出任行政院長，卓榮泰隨後公布部分閣員名單。外界關切第一輪內閣名單未見總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦，卓榮泰昨表示，會廣納各方意見，爭取各方人才，朝「民主大聯盟」方向努力；針對新閣員名單，已有黨內派系人士開砲。

正國會的民進黨中常委陳茂松開砲表示，至今內閣沒看到林佳龍，相當納悶，且內政部長林右昌將出任民進黨秘書長，他也覺得不適合。陳茂松批評賴清德宣稱退出新潮流，結果是「他一人退了，新潮流全部上來了」。

陳茂松也批評，卓榮泰一人在這次不分區名單就指定了四席立委在安全名單，正國會一席都沒有，吃得是有比較狠，「不要吃太狠啦，叫他吃小口一點。」至於這些意見有無和賴清德反映？陳茂松說，賴清德會讓別人講嗎？「今天台北的天空很陰暗。」

對「賴政府」新人事引發陳茂松不滿，正國會人士緩頰，純屬個人行為，林佳龍與林右昌事先不知情，看到新聞也感到很驚訝；民進黨應該團結，全力支持賴清德人事布局，短暫的個人情緒應該放一邊，凡事以大局為重。

「民主大聯盟」是賴清德去年任黨主席時提名立委候選人提出的概念，旨在納入跨黨派人選。他當選總統後，今年1月下旬也表示，未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則，不只行政院長要推出好人才，各部會首長也一樣，不會完全是民進黨籍。

媒體昨天詢問，傳出林佳龍可能擔任外交部長一職，目前進度如何？未來是否會延攬在野黨、非執政黨人士入閣？卓榮泰僅說，他已經正式啟動、開始徵詢未來內閣團隊成員的工作，昨和國人報告第一波，至於往後的，會在階段到的時間點，分批、定期向大家報告，還沒有定案的人事，他無法一一說明，但會努力朝「民主大聯盟」方向努力，因為這是延續全民擴大參與的精神，也唯有如此，執政團隊才能廣受大家支持。

知情人士表示，明天有可能公布第二波內閣名單，傳出工程會主委將由宜蘭縣前代理縣長陳金德出任。

「賴政府」人事案尚未完全底定，各派系仍多在觀望階段。但民進黨正國會立委林岱樺昨天率先打破沉默，直指林佳龍是國家的人才，人才不會寂寞，也不應該被埋沒，相信新政府一定會借重林佳龍能力，在適當位置為人民服務。

據了解，新內閣中的法務部長可望由同為台南人的現任台北地檢署檢察長鄭銘謙出任，台南市研考會主委陳淑姿內定出任行政院主計總處主計長，成為台南市府入閣名單曝光第一人。交通部長盛傳將由現任行政院秘書長李孟諺轉任；農業部長人選，以1月甫退休 的前農糧署長胡忠一呼聲最高，盛傳人選還包含前立委蘇治芬、蔡培慧、前農委會副主委李退之等人。