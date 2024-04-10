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一洲焦點／通膨未降、美日菲對付中共、馬習二會誰受益

藍委：中華民國、一中各表、兩岸和平 馬英九都說了

記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

台灣前總統馬英九、大陸國家主席習近平今天下午正式會面，達成「馬習二會」，備受國際矚目。國民黨立委羅智強指出，前總統馬英九不僅在習近平面前喊出「中華民國」，至少提及五次「和平」，也還原了「原汁原味」的九二共識，也就是兩岸在一九九二年達成 「各自以口頭方式表述，海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。國民黨立委謝衣鳯也認為，民眾應該要肯定馬英九為兩岸和平奔走的行為。

羅智強表示，中華民國、一中各表、兩岸和平，馬總統一樣也沒忘。民進黨平時不在意，不斷質疑馬英九到大陸是否敢說的話，一樣也沒少。

羅智強說，馬英九擔任總統時採「親美、友日、和陸」的對外政策，與大國等距交往，左右逢源。蔡英文總統上任後，民進黨政府捲入美中爭鬥，台灣成為大國博奕中的旗子，失去話語權，兩岸溝通對話管道更全面斷絕。所幸，有馬英九不計毀譽、任怨任謗，為兩岸和平奔走。

羅智強表示，馬英九兩次赴陸，不卑不亢陳述中華民國史觀，更以非官方身分，搭建起兩岸罕見的高層溝通管道。藉由國際矚目的馬習二會，傳達台灣六成民眾希望和平的主流民意，為惡意螺旋不斷上升的兩岸關係，創造難得的善意循環。

國民黨立委謝衣鳯指出，應該給予馬英九赴陸訪問正面肯定，這對和平及兩岸和諧都有正向作用。不過此舉對國民黨未必是好事，因為會給民進黨一個支點攻擊國民黨，在選舉時又拿出來打抗中保台牌或者抹紅。所以，她希望民眾對於未來國民黨政治人物赴陸訪問，都能給予正向肯定。

馬英九 國民黨 中華民國

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