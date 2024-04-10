創意私房案 台衛福部首引行政執行法強制封網

藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」高級會員，被查扣4TB容量隨身硬碟中儲存上百部偷拍影片。（本報系資料照片）

朝野立委關注兒少性影像網站「創意私房」封網進度緩慢，衛生福利 部為打破現行業者不配合才能封網的法令限制，首度引用行政執行法第36條，今天下午函請數位部協助執行封網。

藝人黃子佼 涉從性犯罪網站「創意私房」入手多部未成年不雅片，引發社會高度關注，數位部昨天表示，收到衛福部命令可封網；衛福部則說，將與法務部討論扣押網域時機點，執行停止解析，也就是封網。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查再生醫療法草案、再生醫療製劑條例草案，兒少性影像網站「創意私房」封網進度受關注。立委認為，依據現行法令，衛福部已可移除性犯罪有關網頁，卻被施行細則綁手綁腳。

衛福部長薛瑞元旋即改口，下午就會發文給數位部封網。

傍晚4時許，衛福部完成發文後，次長李麗芬接受媒體電訪表示，依據兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法等法，當業者不配合下架，或甚至根本找不到人，地方主管機關可處以行政罰鍰，最重可函請財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）執行封網，此外，檢調也可聲請扣押嫌疑人的網址。

她解釋，此案檢調偵辦中，經與法務部聯繫，若要扣押，須聲請法院相關文件，時間上恐無法如此快速即時，同步回頭檢視行政作為部分，有哪些可以採取的手段。

為此，衛福部首次引用行政執行法強制封網。李麗芬指出，衛福部也是兒少性剝削防制條例等法主管機關之一，只是在法令執行上，中央與地方內部分工，考慮此案情節嚴重，涉及兒少色情相關影像，且會員數多，加上裡面的影像是由會員提供等，對兒少傷害情節重大，中央責無旁貸。

行政執行法第36條規定，行政機關為阻止犯罪、危害的發生或避免急迫危險，而有即時處置的必要時，得為即時強制，包括對人管束，對於物的扣留、使用、處置或限制其使用等。

李麗芬強調，原則上仍以受理民眾申訴移除性影像為主，封網的行政處分由地方政府下達，不過要視個案而定，未來若再遇到其他重大案件，也可以引用行政執行法，即時祭出必要的強制執行手段。